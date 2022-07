El nou Gol Nord agafa forma

Païdes totes les emocions que va suposar l’ascens aviat farà un mes, el Girona es prepara per al repte de la Primera Divisió. Res serà nou ara, com al 2017 quan el club es va trobar de cop entre els grans sense cap experiència. Ara, els responsables saben els passos que han de fer i les decisions que han de prendre perquè tot rutlli. Al marge de la campanya d’abonaments i a l’espera que comencin a arribar fitxatges per a la plantilla, una de les primeres decisions va ser la de tornar a instal·lar la graderia retràctil al Gol Nord per guanyar uns 2.000 seients més. Ho va anunciar Delfí Geli l’endemà mateix de tornar de Tenerife durant les celebracions per l’ascens. La nova graderia s’ha començat a instal·lar aquesta setmana i aquesta tarda ja n’era ben visible l’estructura. Amb l’ampliació del Gol Nord, i l’habilitació d’una fila extra als sectors inferiors dels dos gols, la capacitat total de Montilivi per aquesta temporada serà de 13.942 espectadors.

Per tal preparar la zona de treball, la setmana passada ja es van començar a retirar tanques publicitàries i la lona amb els escuts de totes les penyes oficials que hi havia a darrere el Gol Nord. Aquesta setmana, hi ha hagut molt de moviment al pàrquing de darrere del Gol Nord perquè l’empresa que instal·la la graderia l’ha fet servir per desar-hi els ferros i mecanismes que la formaran. El procés va començar a notar-se dimecres i avui s'ha accelerat amb la instal·lació ja dels primers suports. Les feines van començar al matí i a la tarda, l’estructura estava prou avançada. Caldrà veure quin termini d’execució dels treballs hi ha i quan s’acaba d’instal·lar del tot la nova graderia. AMontilivi s’hi estan fent d’altres feines d’adequació també. Al cap de ben poc de certificar el retorn a Primera, el club va engegar el procés de regeneració de la gespa natural de l’estadi, deixant l’híbrida i tornant a sembrar-ne. El procés va consistir a renovar els tres primers centímetres de terra del camp per tot seguit aportar material nou perquè el terreny estigui sa i permeti el bon desenvolupament de la nova planta. Al cap d’un parell de dies, els treballs de regeneració ja estaven llestos. Cal recordar que el club té pràcticament dos mesos per fer una rentada de cara i deixar Montilivi ben bonic abans del primer partit de la temporada. Com que el Girona no hi disputarà cap amistós, l’estadi no s’estrenarà fins al dilluns 22 d’agost contra el Getafe, en el primer partit de local de la Lliga. ’