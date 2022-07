El Girona encarrila el retorn del lateral brasiler Yan Couto

L’Elx va anunciar ahir a la tarda la contractació de Carlos Clerc fins al 2025. L’aterratge del lateral esquerre badaloní al Martínez Valero desfà definitivament l’empat a zero entre el conjunt de Montilivi i l’Elx i deixa, ara sí, el Girona com l’únic equip de Primera que encara no ha fet cap fitxatge. El capítol d’incorporacions continua buit sí, però dimarts a Peralada Míchel no va ensenyar cap mena de preocupació; al contrari, va reiterar la confiança total en la feina de Quique Cárcel. En aquest sentit, la realitat és que els dies passen i les operacions que té en dansa el director esportiu cada cop estan més calentes. De fet, Míchel ja reconeixia que el davanter del New York City, Valentín Castellanos, arribaria cedit a Montilivi. L’argentí ha de jugar encara un darrer partit aquest cap de setmana i abans, el club podria tancar alguna altra incorporació.

Una de les que està força avançades és el retorn de Yan Couto, a través d’una cessió per part del Manchester City. El brasiler, de 20 anys i que va despuntar fa dues temporades a Montilivi, va jugar el curs passat cedit al Braga portuguès on va oferir un rendiment notable. De fet, Couto estat relacionat fins i tot amb el Porto, però el City s’estimaria més provar-lo a la Primera Divisió. Les negociacions amb el jugador estan encarrilades i, amb el vistiplau del City, l’operació s’hauria de desencallar més aviat que tard. Tot i això, encara que s’anunciés avui, Couto no seria a Suïssa per enfrontar-se al Benfica en el segon amistós de la pretemporada dels gironins. Si s’acaba concretant la tornada de Couto, el Girona guanyarà un altre actiu important al carril dret. Ara fa dos anys, al brasiler, que tenia llavors 18 anys, li va costar adaptar-se al futbol europeu, però quan va convèncer Francisco va convertir-se en un dels jugadors diferencials de la categoria (30 partits i 2 gols). Per això va fer el salt a un equip de competició europea com el Braga, amb qui va disputar el curs passat 37 partits (1 gol), 9 dels quals van ser d’Europa League. La més que probable arribada de Couto, pot deixar una banda dreta de la defensa joveníssima però molt arreglada, amb el brasiler i Arnau Martínez. Caldrà veure, això sí, quina disposició tàctica fa servir Míchel i quin rol dóna a cada jugador. En aquest sentit, Arnau ha demostrat ser d’allò més fiable i determinant, a Segona Divisió, de carriler i de central. Couto, per la seva banda, té un perfil encara més ofensiu i pot actuar de lateral, carriler o, fins i tot, extrem.