El primer zero es fa esperar massa

El Girona continua l’estada que fa aquesta setmana al centre d’entrenament de Royalverd a Les Preses. Hores i hores de convivència en les que els jugadors tenen temps per conèixer-se bé, descobrir virtuts i aficions i realitzar, també, activitats diferents i d’allò més divertides. «No són unes vacances, de cap manera», s’ha fet un tip de repetir al vestidor Míchel. El tècnic té clar que, a banda d’estrènyer el vincle, l’estada és també per treballar conceptes. En aquest sentit, el madrileny sap que hi han diversos aspectes per millorar, entre els quals l’efectivitat de cara a gol. Un altre dels punts a corregir són els gols encaixats. No pas perquè en siguin molts -sempre són massa- sinó perquè el Girona n’ha encaixat en cada partit. L’equip ha rebut gols contra el València (1-0), el Getafe (3-1), el Celta (0-1), el Mallorca (1-1), el Valladolid (2-1) i el Betis (2-1). Són 7 gols rebuts en 6 jornades, una xifra que situa els gironins com l’onzè club que més gols ha encaixat fins ara, molt lluny d’Elx i Cadis, amb 16 i 14 respectivament. El Girona no és l’únic club que ha encaixat gols en les sis jornades disputades fins ara. Aquest indesitjat honor el comparteix amb l’Elx, Almeria i Sevilla que, com els gironins cerquen estrenar el caseller de porteries a zero aquesta temporada.

Històricament, per trobar una temporada en què al Girona li hagi costat tant aguantar el zero a la seva porteria cal remuntar-se sis anys enrere, al curs del primer ascens a Primera (2016-17). Aleshores, els de Pablo Machín van rebre gols també en les sis primeres jornades als camps del Sevilla Atlètic (3-3), Valladolid (2-1), Osca (1-0) i Mallorca (1-0) i a Montilivi contra Elx (3-1), Almeria (3-3) i Mirandés (1-1). No va ser fins a la setena jornada, al camp del Getafe, quan els gironins, finalment, van posar el cadenat a la porteria. Aquell dia, Bounou va fer un clean-sheet i els gols d’Alcaraz i Longo van donar la victòria als de Machín (0-2). Abans de l’any de l’ascens, al Girona mai li havia costat tant aconseguir el primer zero a la porteria. En aquest sentit, la temporada passada els gironins ho van fer al primer intent, contra l’Amorebieta a l’estadi (2-0) en l’estrena de Míchel a la banqueta. Fa dos exercicis, van caler tres jornades. Va ser al camp del Leganés (0-1) després dues derrotes contra Sporting (2-0) i Fuenlabrada (0-1). Al curs 2019-20, amb Juan Carlos Unzué, també van caler tres jornades i va ser contra el Màlaga a l’estadi (1-0). Menys va costar a la primera època a Primera Divisió. El curs 18-19, el del descens, els d’Eusebio Sacristán van empatar 0-0 contra el Valladolid a Montilivi en la jornada inicial de la Lliga. En l’any de l’estrena, el zero es va assolir tot just a la segona, en la victòria contra el Màlaga (1-0). Curiosament, a Segona, en les quatre temporades anteriors a la de l’ascens, el Girona va ser capaç de deixar la porteria a zero al primer intent. Al curs 15-16, va guanyar a San Mamés contra el Bilbao Athletic (0-1) i l’any abans (14-15) va doblegar el Racing a l’estadi (1-0). Abans de l’arribada de Machín, el Girona de Ricardo Rodríguez va clavar un 1-0 a l’Alabès per començar el curs 13-14, mentre que en l’any de Rubi (12-13), tampoc es va encaixar en l’estrena contra el Sabadell (0-0).