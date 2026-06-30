Bounou, entre els exjugadors del Girona més destacats al Mundial
El porter, que comparteix selecció amb Ounahi, porta el Marroc a vuitens amb una aturada decisiva en la tanda de penals de l’eliminatòria contra els Països Baixos
Yassine Bounou ‘Bono’ s’ha convertit en un especialista d’aturar penals als partits de major transcendència de la selecció marroquina. L’exporter del Girona, que a Qatar 2022 va eliminar Espanya aturant dos penals en la tanda de vuitens, també ha estat l’encarregat aquest 2026 d’enviar cap a casa els Països Baixos aturant el penal decisiu en la tanda de setzens que es va disputar a l’estadi Monterrey de Guadalupe (Mèxic) per classificar el Marroc, el qual també compta amb Azzedine Ounahi l’equip, a la següent roda del Mundial. Paradoxalment, l’actual jugador de l’Al-Hilal no va aturar cap penal durant la seva etapa a Montilivi -s’hi va estar quatre temporades, des de la 2016-17 a la 2019-20.
L’actuació de Bono contra els Països Baixos li va servir per liderar el rànquing dels exjugadors del Girona més destacats d’aquest Mundial 2026, on des d’avui ja hi figura Axel Witsel un cop finalitzada la seva vinculació contractual amb el club blanc-i-vermell el 30 de juny i passar a ser agent lliure. En total, són onze els futbolistes amb passat al Girona que han participat o continuen a la Copa del Món. Mentre que en propietat només hi ha Ounahi.
La selecció amb més «representació» és Espanya. Hi figuren Pedro Porro (2017-2019), Álex Baena (2021-22) i Eric Garcia (2023-24). L’extrem de Roquetas de Mar, actual jugador de l’Atlètic, està omplint els titulars dels diaris esportius aquests dies pel gol que va marcar en l’últim partit contra l’Uruguai, que feia ser als de Luis de la Fuente primers de grup. A diferència del lateral extremeny i el central català, Baena s’ha consolidat a l’onze.
D’altra banda, el gol de Baena va significar la sentència per a l’Uruguai de Santi Bueno (2019-2022). El central del Wolverhampton ha acabat l’experiència al Mundial sense disputar ni un sol minut.
A part de Bueno, estan de vacances després que les seves respectives seleccions fossin eliminades de la Copa del Món a la fase de grups: Seung-ho Paik (2017-2019) amb Corea del Sud, Ladislav Krejci (2024-2026) amb la República Txeca i Yoel Bárcenas (2020-21) amb Panamà.
Encara poden allargar l’aventura al Canadà, Mèxic i els Estats Units, Johan Mojica (2016-2020) amb Colòmbia i Dominik Livakovic (2025-26) amb Croàcia. El cas del porter croat és d’allò més curiós perquè, tot i ser ja mundialista i oferint un gran rendiment a Qatar 2022, no va arribar a debutar mai amb el Girona.
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