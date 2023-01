Gairebé 3.000 dies han hagut de passar perquè un porter del Girona torni a aturar un penal en partit de Lliga. Adrián Ortolá ho va aconseguir la temporada passada a la Copa al camp de l’Osca (0-1), però en la competició regular, l’últim que tenia aquest honor era Isaac Becerra. Estem parlant del novembre de l’any 2014, quasi ja fa una dècada encara que pugui semblar que era ahir. La pena màxima aturada diumenge a Vila-real per Paulo Gazzaniga a Gerard Moreno no va suposar cap punt per al Girona perquè Del Cerro Grande tenia el dit calent i en va assenyalar un altre amb el temps exhaurit que, aquest cop sí, Parejo va transformar. El gol del Vila-real va evitar que Gazzaniga es coronés com el gran heroi d’un partit en què s’ho havia guanyat a pols abans amb aturades espectaculars a Mandi o al propi Gerard Moreno. Això sí, qui sap si, nou anys després, el Girona ha trobat un porter especialista en els penals.

Enrere queden 45 llançaments en què cap porter del Girona va poder penjar-se la medalla. Ni Becerra, des d’aquell a Valladolid a Óscar Díaz, ni René Román, ni Bounou, ni Iraizoz, ni Juan Carlos, ni Riesgo van aturar cap més pena màxima. Becerra va rebre deu gols, René tres de quatre llançaments perquè Èdgar Hernández (Reus) en va enviar un als núvols, Bounou va encaixar dotze gols de quinze intents perquè Aarón Ñíguez (Tenerife), Scepovic i Molina (Getafe) van xutar al pal. Tampoc Gorka Iraizoz va poder fer-hi res en els dos llançaments, més un de Copa, que li van llançar. En la darrera etapa a Segona Divisió, ni Juan Carlos ni Riesgo van poder celebrar haver aturat cap penal. El basc va haver de recollir tres pilotes del fons de la seva porteria de tres llançaments. Més a prop ha estat Juan Carlos d’aturar-ne un. De fet, en va aturar un el curs passat a Almeria, però l’àrbitre Sagués Oscoz el va fer repetir de manera surrealista. De la Hoz va enviar la repetició fora. El balanç de Juan Carlos és de deu gols encaixats de dotze llançaments perquè Gual (Alcorcón) també en va enviar un als núvols. L’estadística la va trencar diumenge passat Gazzaniga amb el penal aturat a Gerard Moreno. La llàstima va ser que no acabés donant cap punt al Girona.