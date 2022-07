Readjudiquen l’ampliació del bloc quirúrgic del Trueta

Infraestructures de la Generalitat ha tornat a adjudicar les obres d’ampliació i reforma del bloc quirúrgic i l’hospital de dia oncològic (ICO) de l’hospital Trueta després que l’empresa que havia guanyat el concurs en la primera licitació hi acabés renunciant per l’encariment de les matèries primeres. En aquesta ocasió la guanyadora, que és la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Acciona Construcción, SA i Copcisa, SA, ha vençut amb una proposta de 14.683.979,5 euros, IVA inclòs, uns 600.000 euros menys que el pressupost de licitació.

Onze empreses s’han interessat per l’obra, en aquest segon procés, i han presentat oferta. Però l’adjudicatària ha sigut la mateixa que va proposar la Mesa de Contractació, tenint en compte que és la que complia millor els criteris establerts.

L’empresa que va renunciar per al mateix projecte, Vialitat i Serveis SL, havia ofert fer els treballs per un total de 13,5 milions euros. En total, doncs, el valor dels treballs acabarà sortint per 1,6 milions més. De fet, la licitació en aquesta segona ocasió ja tenia un preu més elevat. El primer cop el pressupost de sortida era de 14.584.819,77 euros i ara ha estat de 15.286.258,01 euros. La diferència en aquest cas és d’uns 700.000 euros i l’augment es deu per adaptar-se a les necessitats actuals.

Aquesta obra es considera molt necessària per poder incrementar la capacitat de resposta del bloc quirúrgic actual, amb l’objectiu de cobrir tant les necessitats cada vegada més grans d’activitat quirúrgica oncològica i d’alta tecnologia, com de complir els temps de resposta garantits pel CatSalut per a la cirurgia no oncològica. Malgrat la pressió d’alguns sindicats i el Col·legi de Metges, el procés s’ha acabat endarrerint un any i mig des que va sortir a concurs per primera vegada, el novembre del 2020.

Està previst que en els propers dies es formalitzi el contracte i les obres haurien de durar, com a màxim, cinc anys.

Dos processos paral·lels

D’altra banda, cal tenir present que el procés, que es gestiona des d’Infraestructures de Catalunya, contempla dues licitacions separades, una primera d’arquitectura, que és la que ara s’ha tornat a adjudicar, i una segona de les instal·lacions, que ja està en marxa.

El projecte, que es va treballar conjuntament amb els professionals de l’Àrea Quirúrgica i els d’Oncologia, preveu incrementar el nombre de quiròfans en 6 més dels que té ara el Trueta i totes les àrees de suport necessàries per assumir l’increment d’activitat previsible, a més de dotar de més punts assistencials l’Hospital de Dia Oncohematològic.

L’ampliació de l’edifici es faria elevant-lo dos pisos més per sobre de l’actual edifici de l’ICO, de manera que la planta zero del nou edifici acolliria l’Hospital de dia oncohematològic, la planta 1 quedaria de moment com un espai de reserva i la planta 2 acolliria l’ampliació dels quiròfans, que quedarien connectats a l’Àrea Quirúrgica que hi ha actualment. El projecte inclou la reforma completa del Bloc Quirúrgic actual, l’Àrea de Reanimació (REA) i l’Àrea de CMA, a més del Servei d’Esterilització, situat a la primera planta de l’edifici de l’hospital actual.