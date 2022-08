Antifrau veu «possibles irregularitats» en el contracte dels rastrejadors de la COVID

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha detectat «possibles irregularitats» en el contracte que el departament de Salut va fer per als rastrejadors de la COVID. La investigació d’aquest organisme va arrencar fa més d’un any arran de la denúncia del propietari d’un establiment de restauració de la ciutat de Girona. L’oficina vol analitzar el possible «incompliment d’allò recollit en la documentació contractual referit als pactes de retribució del contractista», segons consta en un document al qual ha tingut accés Diari de Girona.

A mes a més, l’ens fiscalitzador veu problable un «sobrecost en el contracte» que quantifica en «1,55 milions d’euros». També troba una «coincidència inversemblant» l’import total facturat en vuit mesos amb «els vuit dotzens de l’import total màxim previst per dotze mesos en el moment de l’adjudicació del contracte». Finalment, es queixa de la «renuència -disconformitat- del Govern a complir els acords del Parlament de rescindir el contracte». La denúncia de les possibles irregularitats la va fer el desembre de l’any 2020 Albert Caupena, responsable del restaurant l’ArEst, al carrer Ferran Soldevila de Girona, a tocar de l’estació de tren. Es queixava de les pèrdues econòmiques provocades pel tancament i les restriccions al sector de l’hostaleria i aportava documentació acusant l’aleshores responsable de la conselleria, Alba Vergés, d’un delicte de malversació i de tràfic d’influències pel contracte per rastrejar els casos de COVID a l’empresa Ferroser, filial de Ferrovial. El responsable del restaurant va interposar la denúncia assenyalant que l’empresa va ser «contractada amb un pressupost de més de 17 milions d’euros» amb personal «no qualificat i sense experiència mèdica». En aquest sentit, sostenia que el gestor és Roger Junqueras, germà del líder d’ERC, Oriol Junqueras. L’Oficina va admetre a tràmit la denúncia després de passar la fase per comprovar si la demanda era versemblant i va iniciar la investigació de l’externalització del rastreig dels contactes de casos de coronavirus que va fer el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’organisme va començar la investigació el febrer de 2021. L’Oficina Antifrau explica que ara ha adreçat un informe al Departament de Salut perquè en el termini de trenta dies informi sobre les mesures adoptades sobre les irregularitats que s’hi assenyalen o bé, si escau, els motius que impedeixen actuar». Un cop rebuda la resposta, l’organisme farà la valoració definitiva sobretot el que s’havia detectat. Si es considera que la resposta és «suficient» la investigació es considerarà «closa». Al contrari, se sol·licitarien «els aclariments corresponents sense perjudici que es pugui resoldre, si així procedís, la comunicació a l’autoritat administrativa, judicial o fiscal que correspongui». Lupa a la prova «covid-free» El mateix restaurador va interposar una altra denúncia en considerar poc raonable i transparent la prova pilot que va fer el Centre Blockchain de Catalunya, en cinc restaurant gironins com a espais covid-free i amb un cost superior, segons va dir, a 300.000 euros. El document de l’Oficina Antifrau on explica que s’han posat de manifest «diferents possibles irregularitats» en les retribucions al contractista, un sobrecost en el contracte i «coincidències inversemblants».