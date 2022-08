El gremi català fa parar el concurs pel manteniment de jardineria a Girona

El Gremi de Jardineria de Catalunya ha portat la licitació del servei de jardineria al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El gremi ha presentat un recurs contra el concurs públic en considerar que no té suficient dotació per a la cobertura de la mà d’obra. Argumenta que l’Ajuntament va calcular el pressupost base de licitació d’acord amb el conveni del sector de la jardineria del 2018, en comptes de fer-ho conforme al conveni 2021-2024. A més, indica que l’Ajuntament tampoc no ha inclòs reserves sobre l’import total en els conceptes de control de qualitat, cost de seguretat i salut, consum de vehicles i costos indirectes.

El contracte suma un import de 1.853.773,65 euros per uns treballs que s’haurien de fer durant dos anys. El contracte té per objecte els treballs de manteniment dels parcs, jardins i arbrat de la ciutat. Aquestes tasques inclouen, més enllà de la jardineria pública, l’arbrat de les escoles públiques, els jocs infantils i els espais per a gossos, i comprèn els treballs de manteniment, gestió, transports dels residus i conservació de la jardineria, neteja de les zones verdes i seguiment de la xarxa de reg. El concurs s’ha aturat cautelarment, pendent del que decideixi el Tribunal.

Qui ha alertat d’aquesta situació és el grup municipal del PSC. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, tem que a conseqüència d’aquest entrebanc el servei de jardineria pugui arribar a aturar-se i ha explicat que «els lots afectats són la jardineria de l’Eixample Sud i Palau, el sector sud, Montilivi, Domeny i Sant Ponç, a més de l’arbrat urbà i viari i de les escoles i els jocs infantils i d’esbarjo per a gossos».

Més enllà d’aquest fet «puntual», Paneque creu que el problema amb la jardineria a Girona és que els serveis de brigades a Girona han estat dividits en diferents departaments, com ara els de mobilitat, sostenibilitat i urbanisme, en comptes d’estar centralitzats. I, a més, «molts serveis han estat privatitzats, quan seria imprescindible tenir un únic servei de brigades municipals adscrit a un únic departament i amb capacitació per donar respostes periòdiques i adaptades a les circumstàncies canviants dels temps». «Es fan contractes externs amb unes condicions rígides que impedeixen que l’Ajuntament de Girona pugui tenir respostes flexibles i adequades a les circumstàncies. La neteja és sempre la mateixa, però les circumstàncies meteorològiques i de la realitat dels jardins i carrers són canviants. De vegades no cauen fulles dels arbres i, en d’altres ocasions, hi ha tempesta», explica Paneque. «Els serveis municipals de brigades han de ser municipals i flexibles», ha sentenciat la regidora del PSC.

En el cas del contracte aturat al Tribunal de Contractes del Sector Públic, Paneque confia que els serveis tècnics de l’Ajuntament de Girona aconsegueixin fer prevaldre l’interès públic.

Mentrestant, el regidor de sostenibilitat, Martí Terés, es mostra convençut que els advocats de l’Ajuntament defensaran que el contracte ha estat ben licitat i que «les coses es van fer bé». En aquest sentit, assenyala que quan van aprovar el plec de condicions del contracte hi havia vigent un conveni col·lectiu i van fer-ho en base a aquell, que era el vigent. Fins i tot, explica que en algunes figures professionals es pagava per sobre del que era vigent. Detalla, que tres dels lots han quedat deserts i que quan torni a licitar-los sí que ho faran amb el conveni col·lectiu nou perquè serà el vigent en aquest moment.

Responent a la preocupació de Paneque sobre si el servei de manteniment pot quedar aturat, Terés ho nega. Exposa que les empreses que van guanyar l’anterior licitació seguiran fent el servei fins que es resolgui el conflicte i se’ls anirà pagant les factures per cada treball que executin .