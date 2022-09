La Festa dels Setges d’enguany homenatjarà les heroïnes de Santa Bàrbara

Dilluns es compliran 223 anys de la gran defensa que la ciutat de Girona va fer davant l’ocupació francesa. El 19 de setembre de 1809 el general Verdier va ordenar un atac general a Girona i va ser llavors quan la ciutat es va alçar contra l’exèrcit francès amb una defensa aferrissada. Durant l’assalt, va ser de vital importància la companyia d’unes 200 dones sota la invocació de Santa Bàrbara, creada el 28 de juny d’aquell mateix any. Aquestes, van donar suport en els altres setges que havien fet els francesos a la ciutat, portant aigua, municions o evacuant els ferits. Però en aquella ocasió també es van posar a primera línia de batalla, en el que es coneix com el Gran Dia de Girona.

Des de 2008, l’Associació Girona 1809, amb el suport de l’Ajuntament de Girona, fa una recreació d’aquests fets en l’anomenada Festa dels Setges. Enguany, precisament, es retrà homenatge a aquestes heroïnes de Santa Bàrbara, a les que s’identificava amb una cinta vermella lligada sobre el colze del braç esquerre, en un acte que se celebrarà dissabte. Serà la primera vegada, després de dos anys, que l’esdeveniment no estarà marcat per les mesures contra la Covid-19.

El programa d’activitats d’enguany donarà el seu tret de sortida dissabte a les 11:30h, quan es farà un acte de divulgació històrica sobre les heroïnes de Santa Bàrbara a l’auditori Josep Irla. Seguidament, a les 12:30h començarà la desfilada que recrearà aquests setges napoleònics i que comptarà amb la presència de persones franceses i alemanyes.

A la tarda, a les 17:30h es faran diferents activitats obertes al públic a la rambla de la Llibertat i a les 18:30h es realitzarà la recreació del Gran Dia de Girona, que aquest any comptarà amb una vuitantena de participants. El recorregut iniciarà a la platja dels Jurats i passarà pel passeig Arqueològic, el portal de Sant Cristòfol, Torre Gironella i la caserna dels Alemanys.

Ahir, a l’Ajuntament de Girona, es va fer la presentació d’aquesta 14a edició de la Festa dels Setges. La regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, Mª Àngels Cedacers va explicar que les heroïnes de Santa Bàrbara van ser «part indispensable en l’organització i l’avituallament dels defensors de la ciutat» i, per això «explicar la seva història és el nostre compromís, perquè elles també hi eren».

A part, aquest any, la Generalitat col·laborarà per primer cop amb l’esdeveniment, i la delegada a Girona, Laia Cañigueral va exposar que «ens fa il·lusió posar el nostre granet de sorra i col·laborar per primera vegada en aquesta festa». «Al llarg de la història les dones sempre han tingut un paper important, malgrat que sovint hagin quedat invisibilitzades», sentenciava.