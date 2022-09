Festa dels Setges: Girona reivindica les heroïnes

El Barri Vell de Girona s'ha convertit en l’escenari perfecte perquè els gironins presumeixin -assumint també, el dolor que representa participar en la cruesa d’una batalla- d’un dels capítols més èpics de la llegendària immortalitat de la seva ciutat: la resistència dels seus habitants en un episodi dels setges de Girona durant la Guerra del Francès. I al mateix temps, va ser una jornada per reivindicar la importància de les dones en tots els terrenys.

Un grapat de recreadors històrics s'han aplegat a la plaça dels Jurats i han iniciat els enfrontaments que evocaven a aquell 19 de setembre de 1809, conegut popularment com el Gran Dia de Girona. Han pujat pel passeig Arqueològic amb aturades al portal de sant Cristòfor i a la Torre Gironella i han acabat les accions a la caserna dels Alemanys, on pràcticament cos a cos han aconseguit aturar l’avenç napoleònic.

Cinta vermella a sobre del colze

Se sentien trets, canons i crits enmig dels centenars d’espectadors que seguien el desenvolupament de les recreacions on els gironins surten victoriosos i aturen tots els embats de les tropes franceses. I com no, amb la presència de les imprescindibles heroïnes de Santa Bàrbara, la companyia que aquell dia, com tants altres ho són les dones, van ser el pal de paller per la resistència. Amb una cinta vermella lligada sobre del colze esquerre van ser una part indispensable en l’organització i l’avituallament dels defensors de la ciutat. Van arribar a ser 200, ajudant en el transport de pólvora i aigua i assistint els ferits, comandades per Àngela Bivern i Raimunda Nouvilas.

Per molts joves d’avui en dia, i a nivell esportiu, el Gran Dia de Girona és i serà el 19 de juny de 2021, quan l’equip de futbol i de bàsquet masculins pujaven a primera divisió amb dos partits d’infart i en poques hores de diferència. Però a la història hi ha emmarcada la jornada de resistència a la part alta del casc antic de la capital gironina. Una batalla reflectida en un una pintura a l’oli de grans dimensions realitzada per Ramon Martí i Alsina que es pot admirar a l’auditori Josep Irla, a la seu de la Generalitat a Girona.

Activitats durant el dia

De fet, les activitats previstes durant el dia d'avui per les recreacions dels setges de Girona van iniciar-se aquí. Primer es va fer un acte de divulgació històrica sobre la companyia de les Heroïnes de Santa Bàrbara per explicar el seu important paper durant els durs setges.

A continuació hi ha hagut una desfilada dels recreadors participants per diferents punts de la ciutat, amb una aturada a la plaça del Vi per homenatjar la bandera de la Croada Gironina, fins a la plaça de la Independència on hi va haver parlaments i salves d’honor.

Ja a la tarda, abans de l’inici de les recreacions, a la Rambla Llibertat hi ha hagut activitats obertes al públic a la Rambla de la Llibertat.