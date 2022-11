Una barberia de Girona se situa entre les deu millors d’Espanya

La barberia Scoundrels Barbers de Girona, que van obrir l’any 2018 Marc Font i l’exfutbolista del Girona FC Aday Benítez, es troba entre les deu aspirants al premi a la Millor Barberia d’Espanya que concedeix anualment la revista especialitzada Soy Barbudo. Dos establiments més de les comarques gironines, Don Barbero de Girona i Olot Barber Shop, aspiren en la mateixa convocatòria al reconeixement com a Millor Barberia Revelació.

«Ens fa molta il·lusió trobar-nos entre les deu millors barberies, i ja ens sentim guanyadors», diu Marc Font sobre la seva candidatura en uns premis que es donaran a conèixer el proper 26 de novembre en un acte a Múrcia. De fet, no és la primera vegada que aquest establiment situat al carrer Sant Joan Baptista de la Salle de Girona es troba nominat en aquests guardons: l’any passat ja va ser finalista en la mateixa categoria de Millor Barberia i també en la de Millor Disseny, un altre dels premis que dona Soy Barbudo.

Scoundrels Barbers va ser inaugurada el mes de desembre del 2018 i té com a socis Marc Font i Aday Benítez, l’exjugador del Girona que als 17 anys va començar a treballar en una barberia i va aprendre un ofici que mai no ha abandonat: fins i tot tallava els cabells a companys d’equip als vestuaris de Montilivi.

Quan van inaugurar el seu local, Font i Benítez explicaven que «és una barberia per a homes que va una mica més enllà de tallar-se els cabells ràpid i marxar, és un lloc per passar-ho bé i estar còmode una estona». Quatre anys després, trobar-se entre les deu millors barberies d’Espanya suposa per a Marc Font «una motivació per continuar treballant i donant el millor a cada client. Aquests reconeixements, al cap i a la fi, per al que més serveixen és per no abaixar la guàrdia i continuar en el camí marcat». Un camí amb el qual aspiren a «ser una referència en el món de la barberia a Girona, a base de feina i constància i sense perdre el valor de la humilitat. Només així aconseguirem l’èxit».

De moment, i al marge de la nominació als premis de Soy Barbudo, Scoundrels Barbers ha obert fa poques setmanes un establiment a Figueres amb el mateix concepte que el de Girona.