Quan els SOMNIS es fan REALITAT

la caravana del Desierto de los Niños,després de dos anys d’absència per la pandèmia de la Covid-19, ha tornat al Marroc i ha reprès una tasca solidària que des del 2005 recorre el país alauita de nord a sud amb la col·laboració de Hyundai. El viatge, que barreja l’oci, la conducció per paratges idíl·lics i les accions solidàries, s’ha fet per primer cop a l’estiu i ha desafiat les temperatures més altes. L’expedició ha cobert l’objectiu de millorar la vida de desenes de pobles subdesenvolupats del sud del Marroc i, quan es viu sobre el terreny, fa adonar-se de la importància que tenen aquest tipus d’iniciatives. Crear escoles i dotar-les de material escolar, millorar i fomentar infraestructures bàsiques com l’aigua o lliurar joguines, roba, sabates i material que ajudi a la mobilitat de les persones dependents són algunes de les múltiples tasques que s’han dut a terme.

També convé destacar l’extraordinari treball de la fundació Alain Afflelou, que va desplaçar a les poblacions més remotes un important grup d’òptics per revisar i graduar la vista a unes persones –des de nens fins a ancians- que, properament, rebran unes ulleres que corregiran els seus problemes perquè puguin tenir una visió normal.

UN CANT A L’ESPERANÇA

La cara de les persones, especialment dels nens, quan arribava la caravana ens recordava –per la seva expressió de joia, emoció i il·lusió– a com es viu el Nadal entre els més petits a Espanya. Per a ells, la tasca de la Fundació El Desierto de los Niños és un cant a l’esperança per a un futur millor. La caravana va arrencar des de Tarifa, però els que vam viatjar des de Barcelona vam acabar cobrint gairebé 5.000 quilòmetres, una distància llarga però que se’ns va fer curta per l’esperit que predominava a l’expedició. Al volant d’un Hyundai Tucson que va funcionar com un rellotge sobre tot tipus de terreny i sense el mínim problema, vam creuar l’Atlas per endinsar-nos al desert des d’Erfoud, passant per poblacions com Merzhouga, Taouz, Ouzina, Kankimia, Derkaoua i Hannabou.

També convé ressaltar, d’altra banda, que Polo Satrústegui va liderar aquesta edició tan especial (la primera postpandèmia) per subratllar el suport tant de la companyia coreana com de la seva xarxa de concessionaris a aquesta acció tan important. «He volgut sumar-me a aquesta acció després d’aquests dos anys per donar el meu suport total i el de la marca a aquestes activitats que donen solucions de mobilitat a les zones del desert més deprimides. Entre els projectes empresos aquest any destacaria la inauguració de pous d’aigua realitzats sota el lema ‘Aigua al Desert’, gràcies a la col·laboració de la xarxa de concessionaris de Hyundai Motor Espanya, i també el lliurament de bicicletes destinades a facilitar la mobilitat de les nenes per poder desplaçar-se a l’escola en aquestes zones tan recòndites» va comentar el director general de Hyundai Espanya.

Per acabar, apuntar que el cotxe amb què vam gaudir de l’aventura va ser un Tucson 1.6 CRDI 136 48V, amb tracció a les quatre rodes i acabat N-Line. Es tracta d’un cotxe que ja coneixíem circulant per carretera i que va reafirmar les bones sensacions, però que circulant per pistes va superar totes les expectatives.

La suspensió es va adaptar al terreny amb facilitat i amb els pneumàtics mixtos, juntament amb la possibilitat de bloquejar el diferencial central, de treure el control d’estabilitat i d’escollir el mode de conducció Sport, el Tucson va superar amb comoditat les trampes de sorra que ens vam anar trobant. Tot plegat, amb un ampli maleter que ens va facilitar l’aventura i va fer del Tucson el vehicle ideal per gaudir al màxim del viatge.