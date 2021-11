La Sexta ja ha començat a promocionar Fuera del Mapa, el nou programa d’Alberto Chicote. Després de Pesadilla en la cocina, Top Chef, Auténticos o ¿Te lo vas a comer?, el cuiner és el conductor d’aquest nou format en el qual viatjarà per Espanya per descobrir els racons «més espectaculars i poc transitats del nostre país», a l’estil de Jesús Calleja en el seu Planeta Calleja. La cadena ha anunciat que es gravaran 16 capítols que defineixen així: «Ara és el moment de conèixer allò que tenim més a prop i a què no estàvem prestant prou atenció. És el moment de viatjar Fuera del mapa i conèixer els paisatges més extraordinaris, la gent més interessant i la cultura més rica».

El xef Alberto Chicote serà el guia de la ruta i descobrirà els racons menys transitats del nostre país. Un camí que fa, en cada episodi, al costat d’un convidat famós i que aprofiten per conversar, per a confessions més íntimes, compartir plans de futur i disfrutar de l’entorn.

Ágatha Ruiz de la Prada, Xavier Sardá, Juan del Val, Lorenzo Caprile, Roberto Leal, Mariló Montero, Raquel Sánchez Silva, Jordi Évole, Mamen Mendizábal, Antonio Resines, Karlos Arguiñano, Ana Guerra, Rozalén o Jorge Sanz seran alguns dels convidats d’aquesta primera temporada.