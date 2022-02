Avui hauria d'haver començat el judici contra José María López pels suposats abusos sexuals a Carlota Prado a 'GH Revolution', l'edició del 2017 del 'reality'. Malgrat això, la jutge ha decidit suspendre la vista després que la demandant no s'hagi presentat. Tal com informa '20 Minutos', Prado ha al·legat problemes psiquiàtrics per demanar l'ajornament del procés i el seu lletrat ha presentat un informe que mostra que la jove va haver de ser ingressada el mes de desembre passat.

José María López, que ha sigut fotografiat per la premsa a la seva entrada als jutjats, ha sol·licitat continuar amb la vista oral. El demandat ha al·legat que existeix una contradicció entre el que diu la defensa, que ha exposat que «està inhabilitada», i la seva activitat a les xarxes socials. No obstant això, la jutge ha considerat correcte el testimoni de l'acusació i ha ordenat que l'equip forense examini l'exconcursant per dictaminar si es troba en condicions d'acudir al judici en una nova data. A més, ha sol·licitat al seu advocat que aporti al més aviat possible l'informe psicològic que justifiqui la seva absència. A la sortida, l'advocat de Carlota Prado ha declarat que la jove té «un problema de salut i no està en condicions de declarar». «Ha de ser examinada per un metge forense per veure si està en condicions de declarar. Així ho ha acordat sa senyoria», ha expressat el lletrat, per la qual cosa de moment no hi ha nova data prevista.