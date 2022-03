Aprofitar la perspectiva que dona el pas del temps per fer una anàlisi reposada, des de diferents punts de vista dels atemptats de Madrid de 2004, és l'objectiu de 'El desafío: 11M', una sèrie documental que estrena Amazon Prime Video divendres que ve i que dona veu als protagonistes d'una tragèdia que va marcar un abans i un després per Espanya. «És una nova manera de mirar a l'11M que ens permet el privilegi de la perspectiva històrica. Fins ara no s'havia pogut fer perquè l'11M s'ha explicat des de la immediatesa del dia que va passar, de les eleccions, del judici anys després...», explica a Efe el director de la sèrie, Carlos Agulló ('Complot para la paz', 'Los demás días').

La producció és la segona temporada de la saga 'El desafío' d'Amazon Prime Video, que es va estrenar el 2020 i va abordar la història de la banda terrorista ETA, i s'estrenarà internacionalment divendres que ve, quan es compleixen 18 anys dels atemptats islamistes que van posar fi a la vida de 192 persones i van deixar més de 2.000 ferits. La sèrie compta amb els testimonis de víctimes i testimonis de la tragèdia, així com de membres de les diferents forces de seguretat que van estar implicades en la investigació i dels polítics principals de l'època, inclòs el llavors president José María Aznar.

Tots ells parlant «amb la llibertat que dona el no representar a un grup polític o a una institució pública, parlar sense lligams i amb el temps passat». «Teníem molt clar que anàvem a fer alguna cosa sense posicionar-nos i donar veu a totes les parts», assenyala Agulló. També apareixen testimonis -inèdits en vídeo- com el de la vídua de Jamal Ahmidan, 'El Chino', un dels autors de l'atemptat, que va acabar immolant-se en el pis de Leganés on van morir diversos terroristes, i de diversos dels acusats de la «trama Asturiana» que va subministrar els explosius. En total són 65 entrevistes, la meitat d'elles gravades en un set digital amb tecnologia Unreal Engine, que permet projectar darrere dels entrevistats imatges de llocs representatius com l'estació d'Atocha, on van esclatar diverses de les bombes.

«El repte més gran a l'hora d'explicar l'11M és la quantitat de detalls importants que té la història. No és com explicar els atemptats de París, que tenen una única dimensió, el drama terrible del qual va succeir a les víctimes. Aquí hi ha unes implicacions polítiques, mediàtiques, que fan el tema molt més complex», apunta Agulló. Per això la sèrie s'ha estructurat en quatre episodis de 50 minuts i cadascun «s'ajusta a les claus d'un gènere cinematogràfic diferent» i narra el moment de l'atemptat «des de diferents punts de vista». Així, el primer és un drama explicat des del punt de vista de les víctimes i dels herois anònims. El segon és un thriller polític i mira l'atemptat des del punt de vista dels periodistes i dels polítics. El tercer és gènere policíac i narra els fets amb el testimoni dels policies i de diversos acusats de col·laborar amb l'atemptat i el quart és el judici, amb un especial record a les víctimes.

«Abans de res la sèrie busca fer una reflexió profunda, que hem de construir una societat que cuidi als seus membres. No pot passar una tragèdia i que les víctimes quedin desemparades i s'utilitzin com a moneda de canvi, com va passar aquí», explica el director. Del que no es parla, afegeix, és «d'una possible teoria de l'autor intel·lectual». «S'ha fet ja tant de mal amb molt de periodisme i teoria de la conspiració, especulant sobre proves falses... Jo prefereixo atenir-me a la veritat judicial i al que està històricament demostrat», agrega. I és que de l'11M, el que és clar és que «hi ha coses que mai se sabran» perquè gran part de les proves «van desaparèixer en les explosions de Leganés», recorda Agulló.

'El desafío: 11M' -una producció de Par Producciones amb Guillermo Gómez i Luis Velo com a productors executius- és també un record per tots aquells joves que no van viure la tragèdia. «La divulgació històrica és essencial. Igual que hi ha un treball d'uns historiadors que van deixant una constatació de tots els fets, una sèrie documental és a més una manera d'acostar aquesta història a tots els públics», de donar a conèixer «el fet més important del segle XXI a Espanya».