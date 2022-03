Eufòria, el nou 'talent show' musical de TV3, compta amb dues veus gironines: Laura Gibert i Núria López. Totes dues competiran amb 16 concursants més per ser la millor veu de Catalunya i obtenir un contracte discogràfic per iniciar la carrera musical.

Laura Gibert, gironina de 16 anys, la més jove del grup final de concursants, és professora de balls llatins i estudia un grau en balls i arts escèniques. En la primera gala, va interpretar un tema de Dua Lipa.

L'altre concursant gironina és la Núria López, d'Olot. La garrotxina, que està estudiant arts escèniques, va compaginar la feina de cambrera al restaurant familiar amb els estudis de turisme. A la primera gala, va demostrar una gran seguretat escènica interpretant 'Lo canto' de Laura Pausini.

El format, molt semblant a altres 'talent shows' musicals com Operación Triunfo, va iniciar la fase final del concurs el passat divendres, i està presentat per Marta Torné i Miki Núñez. El jurat està format per la cantant i actriu Elena Gadel, el raper Lildami i l'actor Marc Clotet. Cada setmana, el jurat decidirà quins són els concursants que estaran "en perill" de continuar al programa i finalment, el públic assistent al programa serà qui prendrà la decisió definitiva sobre qui segueix una gala més.

El concurs, que va estrenar la primera gala el passat divendres, va obtenir una quota de pantalla del 16,6% i del 38,7% en el públic objectiu de 13 a 24 anys.