Zendaya no va tenir rival aquest passat diumenge als premis MTV Movie & Television Awards, que es van lliurar a Los Angeles. Als 25 anys, l’exestrella Disney va estar omnipresent durant la gala, encara que ni ella ni el seu xicot, Tom Holland, van anar a la cerimònia. L’actriu es va emportar el guardó a la millor interpretació per la sèrie d’HBO Euphoria, ficció que també va ser triada com el millor xou televisiu. A més, la pel·lícula Spider-Man: no way home, en què també participa Zendaya, es va coronar com el millor film de l’any. Tom Holland va guanyar el premi a la millor interpretació. Això sí, no va ser escollit el millor superheroi, guardó que va recaure a Black Widow (Scarlett Johansson).