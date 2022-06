Darrerament, ha fet fortuna el concepte «emergència lingüística». No obstant això, els experts no es posen d’acord a l’hora d’afirmar si el català es troba realment en perill d’extinció. Això sí, coincideixen que hi ha símptomes preocupants i que és urgent actuar per garantir la bona salut i el futur de la llengua. El programa Sense ficció (22.05 h, TV3) analitza aquesta nit, amb el documental El futur del català, els reptes majúsculs que ha d’afrontar en la llengua catalana per tal de garantir la seva supervivència.

El català està en una situació «delicada, però reversible», segons la lingüista Carme Junyent, presidenta del Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades de la UB. Junyent s’ha convertit en l’abanderada del crit d’alerta davant del perill d’extinció: «El català està en la primera fase del procés, però és una fase que a vegades és molt curta i a vegades dura segles», explica la lingüista, que va coordinar el llibre Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou. Les dades de l’última Enquesta d’Usos Lingüístics certifiquen la davallada de l’ús social del català. Només és la llengua habitual d’un terç dels catalans. El documental de Carles Prats ofereix un diagnòstic de la llengua en àmbits com l’educació, el cinema i la cultura en general.