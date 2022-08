«La Casa del Dragón» mostra els Jardins de Santa Clotilde al món

Fa unes setmanes, en un tràiler de promoció de La Casa del Dragón, alguns fans van poder entreveure el perfil dels característics xiprers dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar amb el mar Mediterrani de fons. Ahir, amb l’estrena del primer capítol de l’esperada preqüela de Joc de trons, es va confirmar el que ja s’intuïa.

L’exitosa sèrie de HBO i HBO Max va incloure, com a un dels seus escenaris, aquests jardins lloretencs, mostrant-los al món sencer. De fet, se sap que l’equip de La Casa del Dragón va estar rodant als Jardins de Santa Clotilde l’any passat, des del 29 d’octubre fins al 10 de novembre. La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, va destacar que «malgrat tractar-se del rodatge d'una superproducció, la coordinació amb la productora Fresco Films va ser molt fàcil i professional». A més, Keegan va celebrar no hi ha problemes per reconèixer un espai que no va haver de transformar-se gens «a nivell d'atrezzo i decoració».

La producció va comptar amb 250 persones, la majoria de les quals van pernoctar a l'Evenia Olympic Palace, tot i que alguns dels actors i actrius ho van fer a l'hotel Casa Coco, un hotel boutique inaugurat el 2021 amb 22 habitacions.

Des d’ara, HBO i HBO Max estrenaran cada setmana un nou episodi de la sèrie.