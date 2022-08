La cantant nord-americana Taylor Swift va imposar-se diumenge als MTV Video Music Awards, els guardons més veterans de la cadena, on la seva cançó All too well va ser reconeguda amb el cobejat premi a millor videoclip de l’any, a més de les distincions de millor direcció i millor vídeo en format llarg. A més a més, Swift va anunciar que el 21 d’octubre llançarà un nou disc, Midnights, on explicarà tres històries de nits sense dormir.

Els premis d’aquest any, entregats a un Prudential Center ple de gom a gom, van ser d’allò més repartits, amb tres estatuetes conjuntes per Lil Nas X i Jack Harlow per la seva versió d’Industry Baby, i tres més per a Harry Styles. Tot i que no va poder assistir a la cita, l’ex One Direction va endur-se l’astronauta a millor àlbum de l’any per Harry’s House, i el de millor videoclip pop i cinematografia pel tema As it was. En una gala amb gust llatí, Nicky Minaj va rebre l’honorífic Michael Jackson Video Vanguard, Bad Bunny va ser reconegut millor artista de l’any i, al seu torn, Rosalía va guanyar el premi a millor edició pel videoclip de Saoko.