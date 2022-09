«Paris Police 1900»: la cara fosca i real de la Belle Époque

El canal Cosmo estrena aquesta nit, a partir de les 22 h en primícia a Espanya, Paris Police 1900, un reeixit drama criminal sobre la cara més fosca i real de la Belle Époque. Inspirada en la turbulenta realitat de París a finals del segle XIX i amb el cas Dreyfus com a teló de fons, aquesta sèrie policíaca construeix un relat pertorbador que dialoga directament amb el nostre present: des de la lluita per la democràcia i l’ascens de discursos nacionalistes i xenòfobs a l’apoderament de les dones i la influència dels mitjans de comunicació. L’autor de novel·la gràfica Fabien Nury (Soy legión, Érase una vez en Francia) és el creador, guionista i productor de Paris Police 1900, així com el director de l’últim episodi.

El tràgic descobriment del tors d’una noia en una maleta que sura al Sena és el punt de partida de Paris Police 1900. El jove i ambiciós detectiu Antoine Jouin (Jérémie Laheurte) irromp a la policia per encarregar-se del cas. Però la investigació acabarà desvetllant un complot d’implicacions inesperades. A les seves indagacions Jouin es creuarà amb el cap de policia Louis Lepine (Marc Barbé), que acaba de deixar la seva retirada per restablir l’ordre a París; Meg Steinheil (Evelyne Brochu), la cortesana acusada de matar el president provocant-li un atac de cor després de mantenir relacions sexuals.