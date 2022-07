La gran conspiració contra Borràs

Una conspiració contra la seva persona; així interpreta Laura Borràs la suspensió de drets i funcions acordada per la mesa del Parlament. Una conspiració contra ella en particular, ja que ERC s’ha mostrat predisposada a un acord perquè Junts conservi la presidència en una altra persona. Una conspiració en la que participen els socialistes, els cupaires i els republicans, amb el suport extern de PP, Cs i Vox, encantats de poder aplaudir. És a dir, una conspiració de quasi tothom, en la que potser cal incloure totes les veus de l’articulisme sobiranista que les darreres setmanes li han suggerit fer un pas al costat per estalviar-se aquest final. Una conspiració a la que s’han sumat d’alguna manera els companys de partit que advocaven per la mateixa sortida en reunions internes. Una conspiració afavorida per la direcció de Junts quan ha decidit que en cap cas no trencaria el Govern, de manera que Esquerra podia fer el que li semblés –i als de Junqueras els ha semblat que una ombra de corrupció projectada sobre Junts els era tant favorable com ho havia estat l’ombra del tres per cent projectada sobre Convergència. Una conspiració, segons la víctima, en la que s’haurien «sincronitzat perfectament» el tribunal i els cinc membres de la mesa «amb noms i cognoms» que «avui han vingut al Parlament vestits de jutges hipòcrites». Una conspiració a partir d’una investigació judicial que l’afectada considera «persecució política», però que altres independentistes veuen diferent: «allò que es jutja no és un esdeveniment de naturalesa política, sinó que té a veure amb la gestió dels recursos públics», va dir el cupaire Carles Riera. La CUP va promoure l’article del reglament pel qual s’envia Borràs a casa, però es va aprovar amb els vots de Junts pel Sí. Llavors van trobar lògic posar entre parèntesis els diputats jutjats per corrupció. És corrupció fer trampes amb la contractació per afavorir els amics? Als cinc conspiradors de la mesa els sembla que sí.