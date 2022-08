«Hackers» al camp

Els productors i els fabricants de material agrícola temen que els delinqüents informàtics puguin aprofitar-se dels errors i les mancances del maquinari i el programari utilitzats per plantar i collir tota mena de conreus. Per exemple, els tècnics del gegant del sector John Deere estan treballant de valent en aquest aspecte perquè no volen que el seu software quedi exposat als hackers. En un recent informe de la Universitat de Cambridge (Regne Unit), es detalla el perill sobre una eventual manipulació de drons o robots al camp. De fet, els governs britànic i nord-americà ja han advertit de la gravetat d’aquesta amenaça. Per això, des de John Deere es recorda que actualment la protecció dels seus «clients, màquines i dades» és la seva «màxima prioritat». Fa anys que la tecnologia intel·ligent s’utilitza perquè les granges i les explotacions siguin més eficients i productives. La darrera generació de dispositius i aplicacions minimitza la intervenció humana en aquesta àrea. D’aquesta manera, es cobreix l’escassetat de mà d’obra i se n’incrementa el rendiment. No obstant això, augmenta el temor per la pirateria, cosa que s’afegeix a la preocupació pel subministrament d’aliments per culpa de la pandèmia del coronavirus i la guerra a Ucraïna.