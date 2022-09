Cal ser anticlericals

Aquest era el títol de l’article del Sr. Jordi Serrano, el 9 de setembre passat, quan deia que «es pot ser anticlerical contra l’Església catòlica, només faltaria, però no contra l’islamisme», perquè «si ho fas, és perquè ets islamofòbic».

D’aquests anticlericals contra l’Església catòlica n’hi ha a tot arreu. Fa uns dies, en unes desafortunades declaracions a una emissora de ràdio, el sotssecretari de la Conselleria d’Economia de la Generalitat del País Valencià, apostava per «prohibir les misses i les processons», cosa que ens mostra el seu grau de tolerància i el seu tarannà democràtic. Que hagi apostatat de la fe, com diu que ha fet aquest senyor, no li dóna cap dret a voler prohibir les processons i les misses o a que quedin reduïdes a «espais tancats i a les cases», cosa que revela el seu concepte de democràcia.

Segur que si pogués, aquest polític també voldria prohibir l’ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, la romeria de les Canyes a l’ermita de la Magdalena, el Sexenni en honor de la Mare de Déu de Vallivana, la Setmana Santa Marinera al Cabanyal, les cavalcades dels Reis o les festes de la Mare de Déu de la Salut, Patrimoni de la Humanitat, a Algemesí?

Aquest polític es permet fer conyeta amb les misses i les processons, quan són molts els cristians que, encara avui, són perseguits i assassinats per la seva fe en Jesús de Natzaret. A més els missioners que es troben al Tercer Món, en moments de conflicte bèl·lic o de terratrèmols o inundacions, no abandonen la gent, sinó que fan costat als qui pateixen, mentre aquest polític està ben assegut al seu despatx.

Per altra part, estic segur que aquest anticlerical i tots els anticlericals que fan conyeta amb les processons i les misses, no fan gens de conyeta amb l’Islam ni amb el Budisme. Però els cristians sempre estem al centre de les brometes, com les que fa aquest polític, tan progre i tan modern, que confon la laïcitat amb la ignorància, la burla i el menyspreu als altres.

Els anticlericals haurien de saber que quan la gent passa gana, no va a la seu de Compromís, Podem, PSOE, PP, ERC o Junts. La gent va a les parròquies, que ajuden els qui passen necessitat.

En democràcia, el respecte a la llibertat de religió i de culte, i la tolerància, són la base d’una bona convivència. No la intolerància, el sectarisme i la burla, com els anticlericals, que, per altra part, no prohibeixen les manifestacions dels aficionats al futbol, ni les dels partits polítics o dels sindicats. Però les misses i les processons, haurien de quedar circumscrites a «espais tancats», segons diu aquest polític.

La conyeta anticlerical sobre les misses i les processons, és una manera absurda de crear problemes i polèmiques inútils sense cap necessitat! I és que els polítics haurien de cercar solucions, no crear problemes allà on no n’hi ha.