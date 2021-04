L'Hospital de Bellvitge crea la primera unitat a Espanya de reconstrucció d'esòfag

L'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) de l'Hospitalet de Llobregat ha posat en marxa la Unitat de Reconstrucció Esofàgica Complexa, la primera d'Espanya dedicada a aquest tipus d'intervencions, segons va informar el centre en un comunicat.

La reconstrucció esofàgica, un procediment molt poc freqüent en els hospitals a causa del baix nombre de casos en què és necessària i a la seva alta complexitat, va dirigida a pacients que han estat sotmesos a una desconnexió esofàgica, ja sigui a causa d'una cirurgia urgent després de la ingesta de càustics, o bé com a seqüela d'un tractament oncològic, entre altres causes menys freqüents.

Aquests pacients queden sense trànsit esofàgic, fet pel qual habitualment se'ls practica un orifici a l'altura del coll (esofagostoma) per derivar la saliva i un altre a l'abdomen (gastrostomia o jejunostomia) perquè es puguin alimentar.

Controls molt freqüents

Com que aquests pacients ostomitzats necessiten cures i controls mèdics i dietètics molt freqüents i presenten un alt risc de complicacions, la reconstrucció de l'esòfag representa un element clau per a la millora de la seva qualitat de vida.

No obstant això, es tracta d'una opció complicada per als cirurgians: «L'esòfag és un òrgan desagraït, de difícil accés, i cada cas exigeix un abordatge individualitzat», va destacar el coordinador de la Unitat de Reconstrucció Esofàgica Complexa, Leandre Farran.

Complicacions i seqüeles

«La reconstrucció d'aquest òrgan implica mobilitzar còlon o jejú, revascularitzar-los, tractar les col·lisions amb la via aèria i fonatòria, i anar resolent totes els complicacions i seqüeles que pot provocar aquest tipus d'intervenció», va detallar.

Segons Leandre Farran, la nova unitat permetrà als especialistes fer un salt organitzatiu important: «celebrarem reunions periòdiques de valoració de la situació clínica específica de cada pacient i de seguiment dels casos intervinguts, promourem activitats de formació i de col·laboració amb altres centres i podrem racionalitzar millor les indicacions, els processos quirúrgics i la recuperació dels pacients».

En els darrers 10 anys, l'Hospital Universitari de Bellvitge ha incrementat contínuament l'activitat de reconstrucció esofàgica complexa, tant pel que fa al nombre total de casos com a la varietat de les tècniques quirúrgiques aplicades. Durant aquest període, ha portat a terme un total de 67 reconstruccions esofàgiques complexes, de les quals 27 han estat motivades per ingesta de càustics, 19 per complicacions dels tractaments d'un càncer digestiu, 11 per perforació esofàgica, 4 per complicacions de tractaments d'hèrnies d'hiat, 4 per estenosi (estrenyiment) esofàgica, i 2 per tumors d'esòfag cervical. Molts d'aquests pacients han arribat derivats des d'altres centres per tal que es poguessin beneficiar de l'expertesa d'aquest hospital.