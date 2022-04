Només el 55% de les persones de més de 64 anys es vacuna contra la grip a Espanya

La taxa de vacunació contra la grip en persones més grans de 64 anys amb prou feines arriba al 55%, lluny de la xifra del 75% recomanada per l’OMS, malgrat que injectar-se aquest sèrum redueix la mortalitat fins a un 80%, segons el president de l’Associació Nacional d’Infermeria i Vacunes, José Antonio Forcada. Aquest expert, que també és secretari de l’Associació Espanyola de Vacunologia, admet que la por a la coinfecció de grip i coronavirus i a la probabilitat de patir quadres clínics molt greus va incrementar a Espanya la taxa de vacunació, però continua sent «molt baixa», 20 punts per sota de la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut. Forcada va insistir que vacunar-se és «la forma més eficaç de prevenir infeccions i resultats greus causats pel virus de la influença», per això aconsella una comunicació efectiva sobre els beneficis de la vacunació contra la grip, sobretot en persones de risc, però també en els convivents i cercles propers.

La grip causa a l’any entre 290.000 i 650.000 morts a tot el món i a Espanya, durant la temporada 2019-2020, van morir per aquesta malaltia aproximadament 4.000 persones. Aquella mateixa temporada, 619.000 persones van acudir a les consultes d’Atenció Primària per grip, i 27.700 van ser hospitalitzades, 1.800 van ingressar a les unitats de cures intensives i més de 3.900 van morir. Per això, Forcada va recordar que la grip és una malaltia greu i «també mata».