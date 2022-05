Les veiem tenyides de colors vibrants i estampats amb el màxim detall, les veiem curtes i extrallargues, rodones i quadrades, però... les veiem sanes? Les ungles necessiten cures per lluir sanes i boniques i hem de cuidar-les. En aquesta ocasió, et donem algunes claus per identificar les agressions que pateixen i els productes que ens poden ajudar en la tasca de protegir-les. No et perdis aquesta entrada sobre la cura de les ungles.

L'impacte diari de les ungles

Et confesso que aquesta entrada neix d'una necessitat personal. Sempre he tingut unes ungles molt fortes i boniques, i mai m'han provocat la preocupació que sí que ho ha fet la fragilitat del cabell. Fa uns mesos vaig deixar de fer-me la manicura semipermanent, que anava alternant amb períodes de descans, quan va aparèixer una taca fosca en la meva ungla del polze dret. La dermatòloga m'ha confirmat que és un traumatisme per algun cop i ara estic en tractament. Estic sorpresa, perquè jo sempre havia estat molt contenta amb l'estat de les meves ungles, i ara he volgut saber, més que mai, què necessiten les meves ungles.

Aquesta confessió personal et sonarà. Si no et toca directament, però t'has fet la manicura en algun saló, segur que has sentit clientes queixar-se de la fragilitat de les seves ungles o comentar la preocupació amb la professional. I és que és un problema que afecta el 20% a la població, segons l'Associació Espanyola de Dones Dermatòlogues, representant les dones el doble que els homes. La fragilitat de les ungles es manifesta en forma de capes, i pot ser provocat per agents interns - com una alimentació deficient o l'ús d'algun medicament - o externs.

Quins són els factors externs que danyen l'ungla? La seva exposició converteix l'ungla en un flanc de copets o microtraumatismes diaris. A aquests, els sumem, les activitats manuals i els canvis de temperatura, però també els químics de productes de neteja i esmalts. Aquesta fragilitat es manifesta per la deshidratació o descamació. Les ungles també poden posar-se grogues, una reacció soferta pels fumadors o l'ús d'esmalts que danyen la superfície.

Com cuidar les ungles?

Com la clau de qualsevol aspecte vinculat amb la salut és una bona alimentació, no t'oblidis de consumir aliments rics en àcids grassos - ous, nous, verdures -, en proteïna, com les carns magres o el pollastre, i els lactis. Les fruites i vegetals, gràcies al seu alt contingut en Vitamina A, B i C, són sempre grans benvingudes. Per evitar patir danys en activitats manuals i pel contacte de productes químics, fes servir guants de goma. Així no s'espatllarà el teu esmalt i a més les ungles estaran protegides de la humitat que causa l'aparició de fongs.

Utilitza un oli que mantingui les cutícules i les ungles ben hidratades, restablint l'equilibri d'aigua que, a més, afavoreix la salut de la zona. Recorda que la crema de mans sempre és un gran aliat per la cura de les ungles. Protegeix la teva cutícula, la barrera que protegeix la matriu de l'ungla per evitar infeccions. Com? Sense tallar-la, empenyent les cutícules cap a la base, de manera suau, dibuixant cercles. És important que estenguis la crema hidratant també per aquesta zona, la qual es mereix cures.

Talla les ungles amb una eina adequada, el tallaungles o tisora apropiada quan estiguin més llargues, i amb llima quan la retallada sigui menor. La referència és sempre la forma natural de les ungles i el millor moment per fer-ho és després d'una dutxa, perquè les ungles estan més toves. Millor una llima de cartó que de metall per eliminar les irregularitats del contorn de l'ungla, i passades suaus i llargues. I finalment aposta per productes que no siguin agressius per a les ungles, com ho són els dissolvents sense acetona.