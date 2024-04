Coneixes el fruit sec que ajuda a combatre diverses malalties?

Avui us portem un aliment que tots hem consumit en algun moment. Un fruit sec molt demandat: el cacauet. Aquest aliment té un sabor extraordinari i pots afegir-lo en diversos plats; tant per esmorzar amb un iogurt com de postres o en una amanida, per exemple. En aquest article descobriràs tots els beneficis que té aquest fruit, i no en són pocs!

Segons han demostrat investigacions recents, el fet d'incloure cacauets a la dieta pot oferir múltiples avantatges per a l'organisme que van des de l'enfortiment del sistema immunitari fins al combat de malalties concretes.

Arran d'investigar aquest fruit sec, els científics han arribat a la conclusió que es tracta d'una font rellevant de nutrients essencials com ara proteïnes d'alta qualitat, àcids grassos, fibra, niacina, vitamines del grup B i un bon catàleg de minerals com el fòsfor, el zinc, el potassi o el magnesi segons confirmen les dades de la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN).

Les 3 malalties que podem combatre menjant cacauets

Malalties cardiovasculars

Pel que fa a problemes del cor, el cacauet és tot un aliat, ja que la seva composició, rica en àcids grassos insaturats, contribueix a reduir els nivells de colesterol 'dolent' a la sang i, a conseqüència, a disminuir el risc de patir malalties del cor.

En paraules de la professora Penny M. Kris-Etherton, del departament de Ciències Nutricionals de la Universitat d'Evan Pugh, Pennsilvània per al mitjà "El Español", “els antioxidants i àcids grassos del cacauet enforteixen tot el sistema immunitari de l'organisme, cosa que pot contribuir a la prevenció de malalties cardiovasculars".

Els cacauets ajuden a combatre les malalties cardiovasculars / freepik

Diabetis

Caracteritzat pel seu baix índex glucèmic, el cacauet és una estupenda opció alimentària per a aquelles persones que pateixen diabetis. A més, si es consumeix de manera moderada pot contribuir positivament a regular els nivells de sucre a la sang i a suavitzar els pics de glucosa.

D'altra banda, els nutrients presents al cacauet com la fibra o els àcids grassos saludables ajuden a controlar la gana i a tenir un pes saludable.

Malalties neurodegeneratives

L'abundant quantitat de vitamina E present al cacauet té un paper important en la protecció de les cèl·lules i contra les malalties neurodegeneratives com poden ser l'Alzheimer o el Parkinson. A més, els antioxidants presents ajuden a combatre l'estrès oxidatiu i a mantenir la salut del sistema nerviós.