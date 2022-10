L’exposició a guerres i fam fa créixer el risc que apareguin malalties cardiometabòliques

L’exposició a guerres i fam augmenta el risc i accelera l’aparició de malalties cardiometabòliques, segons ha evidenciat un equip d’investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) en dos estudis internacionals publicats a Population and Development Review i Social Science & Medicine.

«Tradicionalment, hi havia evidències que l’úter era el període crític de vulnerabilitat. Aquests estudis mostren que el període de l’úter és el més crític; però també que a les edats de la infantesa hi ha vulnerabilitats al desenvolupament que poden ser permanentment alterades per una exposició extrema com la guerra o la fam», va explicar l’investigador de l’Institut d’Economia, Geografia i Demografia (IEGD) del CSIC, Daniel Ramírez.

Els investigadors van analitzar dues mostres de 19.181 i 123.789 persones per estudiar la salut dels supervivents europeus afectats per la Segona Guerra Mundial i la fam holandesa del 1944 (Hongerwinter), comprovant que l’exposició a esdeveniments extrems (especialment durant la gestació o la primera infància) està associada a un risc més gran de patir malalties cardiovasculars, diabetis, colesterol alt i hipertensió de forma persistent al llarg de la vida.