Segons les dades que actualment maneja l'OMS, 1.280 milions de persones al món pateixen hipertensió, i dos terços viuen en països d'ingressos baixos i mitjans.

La malaltia, que és coneguda com «l'assassí silenciós» perquè com diuen els experts «ni pica, ni fa mal», és un trastorn teòricament senzill de tractar però que sostingut en el temps augmenta el risc de patir infarts de miocardi i accidents cerebrovasculars.

A més, segons múltiples estudis, la situació empitjora amb el consum excessiu de sodi.

Perquè ens fem una idea, una persona pot entrar en risc només incrementant 4 mil·límetres la seva pressió arterial (de 135 a 139, per exemple). I el consum excessiu de sal, en persones sensibles, pot augmentar fins a més de 10 mil·límetres la pressió arterial.

Però si ho mirem per la part positiva, i prenem com a referència un estudi realitzat el 2010 per un equip de la Universitat de Stanford, només amb reduir la sisena part d'una culleradeta de sal al dia (350 mil·ligrams) podem baixar la pressió arterial sistòlica en 1,25 mil·límetres de mercuri.

I encara que aparentment sembli molt poc, es calcula que n'hi hauria prou per evitar un milió d'accidents cerebrovasculars i atacs cardíacs.

NOU ESTUDI A LA XINA

Ara acaba d'aparèixer un nou estudi publicat a la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, que mostra els beneficis que per a la salut tindria la disminució d'una mica de sal a la dieta diària.

L'estudi es va realitzar a 600 llogarets de la Xina rural, on van reclutar 20.995 persones, a les quals van seguir durant gairebé 5 anys.

L'edat mitjana dels participants a l'inici de l'estudi era de 65,4 anys i al voltant de la meitat (49,5%) eren dones.

A més, la gran majoria dels participants tenia antecedents d'hipertensió (88,4%) o havia experimentat un accident cerebrovascular (72,6%).

AIXÍ VA SER L'ESTUDI:

Amb aquest perfil de pacients, els investigadors van dividir a l'atzar les gairebé 21.000 persones en dos grups:

Uns, grup de control, continuarien usant sal comuna als seus àpats.

als seus àpats. L'altra meitat passaria a fer servir una sal reduïda en sodi, que contenia 75% de clorur de sodi i 25% de clorur de potassi.

Cada 12 mesos, els científics van visitar alguns dels llogarets per verificar que els participants estiguessin usant el tipus correcte de sal.

I per confirmar que les respostes eren certes, van decidir mesurar la quantitat de sodi i potassi present a l'orina dels participants, així com prendre lectures freqüents de la pressió arterial.

Després d'un període de seguiment mitjà de 4,74 anys, l'experiment va demostrar que la substitució de la sal de taula normal per una sal baixa en sodi va reduir significativament la taxa de crisi i defuncions per problemes cardiovasculars.

La protecció es va produir a les llars que van fer servir sal de taula modificada, en què se substituïa un 30% de clorur de sodi per la mateixa quantitat de potassi (en pes), encara que no es coneixen canvis en l'ús d'altres fonts riques en sal com la salsa de soja i el glutamat.

La clau pot ser que l'espècie humana va evolucionar des d'una dieta molt baixa en sodi, de 200 a 600 mil·ligrams al dia. Per això el nostre cos està dissenyat per retenir el sodi i eliminar el potassi, cosa que ajuda a que es produeixin efectes nocius.

CONSELLS PER REDUIR EL CONSUM DE SODI

Ja són moltes les empreses de productes envasats que han decidit reduir la sal i algunes comencen a incloure la llegenda «baixos en sodi» com a virtut del contingut.

La majoria de la gent ni tan sols nota el canvi.

I l'experiència assegura que si anem fent una reducció gradual de la quantitat de sal amb què condimentem els nostres plats, les papil·les gustatives s'aniran adaptant i el més probable és que no notem cap problema amb els nous sabors.

També podem prendre precaucions amb els productes envasats que consumim.

Per exemple, alguns es poden:

Rentar en aigua abans d'incloure'ls a la cassola.

abans d'incloure'ls a la cassola. En lloc d'afegir sal en preparar una recepta, salar el producte acabat , cosa que probablement complaurà al teu paladar amb força menys sal.

, cosa que probablement complaurà al teu paladar amb força menys sal. Condimentar els aliments amb sucs de cítrics, escates de pebre picant o altres herbes i espècies picants pot compensar en gran mesura la reducció de sal.

i espècies picants pot compensar en gran mesura la reducció de sal. Menjar menys pa, que també contribueix, i no pas poc, a la ingesta de sodi.

