La vasectomia no es consolida tot i que ara l’operació és més senzilla

El preservatiu continua sent el mètode anticonceptiu preferit (un 35,7%), seguit de la píndola (17%). Molt més lluny se situen el DIU (hormonal o de coure, 6,7%) i la vasectomia. Segons l’última enquesta de la Societat Espanyola de Contracepció (SEC), es fan la vasectomia al voltant del 5% dels espanyols (en concret 4, 7% en el sondeig del 2022). El percentatge roman per sota del 5% de la població des del 2016 i el 2014 era fins i tot més alt: el 7,2%.

La vasectomia, per tant, no es consolida com a mètode anticonceptiu, malgrat que des de fa diversos anys, a més del mètode quirúrgic tradicional, es realitza la «vasectomia sense bisturí», una tècnica menys invasiva, més ràpida i que pot ser reversible (encara que amb una operació més complicada).

Divendres passat es va celebrar el Dia Mundial de la Vasectomia. Tot seguit, s’exposen una sèrie de preguntes i respostes sobre l’únic mètode masculí de llarga durada dissenyat per evitar els embarassos no desitjats.

Les darreres dades registrades són de fa 10 anys, quan es practicaven 70.000 vasectomies a l’any. Actualment aquesta xifra podria haver-se incrementat perquè cada vegada hi ha «més joves sense fills que se sotmeten al procediment», segons expliquen els doctors Juan Ignacio Martínez Salamanca i Esaú Fernández-Pascual, del centre Lyx Institut d’Urologia. El primer és, a més, coordinador del Grup Uro-Andrològic de l’Associació Espanyola d’Urologia. Tots dos facultatius també es remeten a l’enquesta de la SEC per tenir dades més actuals. El sondeig indica que el 2022 feien servir aquest mètode el 4,7% dels homes, un percentatge que amb prou feines ha variat en els últims anys.

Després de moltes proves i assaigs encara no s’ha descobert un mètode hormonal masculí, de manera que excepte les parelles que usen preservatiu, segueix predominant l’hormonació de les dones com a mètode únic o com a mètode doble d’anticoncepció, juntament amb el condó. Segons explica la ginecòloga Isabel Maria Sílvia Reus, vicepresidenta de la SEC, més del 90% de les consultes per evitar embarassos són de dones.

Segons la seva opinió, es recorre poc a la vasectomia perquè actualment hi ha menys parelles estables i s’han desenvolupat mètodes de llarga durada per a dones, com l’implant o el DIU, que ofereixen bons resultats i són reversibles. «És normal que es facin servir mètodes plenament reversibles abans de plantejar-se recórrer a la vasectomia», apunten els uròlegs esmentats. Les vasectomies superen, això sí, les lligadures de trompes.

L’operació es realitza sense la necessitat de fer incisions, només calen dues petites perforacions a la pell. A més, l’anestèsia s’aplica sense ús d’agulles. Els avantatges principals d’aquesta tècnica són que produeix menys dolor i hi ha menys risc d’hemorràgia o d’infecció. A més, les cicatrius són imperceptibles. Per això, al voltant del 70% dels homes opten per la vasectomia sense bisturí.

Tot i les pors lògiques, la vasectomia només impedeix tenir més fills, però no afecta en cap cas les relacions sexuals ni l’ejaculació. A més, els efectes secundaris «són molt estranys i si apareixen solen resoldre’s de manera senzilla», segons expliquen els uròlegs Martínez-Salamanca i Fernández-Pascual.

Des de fa molts anys, les vasectomies són reversibles, encara que no al 100%. Depèn de quant de temps hagi transcorregut des de la cirurgia i la tècnica emprada. La cirurgia de reversió s’anomena vasovasostomia i consisteix a tornar a unir els extrems del conducte obturats amb la vasectomia per aconseguir el pas dels espermatozoides. Ara bé, no és una operació senzilla. La vasectomia sol durar 30 minuts com a màxim, mentre la reversió entre dues i quatre hores i ja és una cirurgia més important.