Junts descarta Dulsat i presenta Jordi Martínez com a candidat per les eleccions de 2023

El grup municipal de Junts Lloret de Mar, afiliat a la marca Junts per Catalunya, ha presentat el candidat de cara a les eleccions municipals de 2023. Serà el lloretenc Jordi Martínez i Puig, exregidor i farmacèutic de professió. I no l'actual alcalde del municipi, Jaume Dulsat, que actualment governa sota les sigles de Junts per Lloret, una marca que té registrada.

Dulsat decidirà al setembre si es torna a presentar o no i amb quina formació ho fa. El que té clar és que no ho farà amb el partit amb el qual està a la Diputació de Girona. "És bastant públic i notori que l'executiva local no pensa en mi i no tinc intenció d’anar a un lloc on no m'hi volen", declara, mentre revela que "haviem estat en contacte mirant la manera de presentar-nos plegats". El partit ja ha anunciat públicament la nova candidatura. Ho ha fet en el decurs d’una assemblea d’afiliats i afiliades celebrada ahir al vespre, a la qual hi van assistir el coordinador local de Junts, Romà Codina, el responsable d’Organització, Èric Bertran i la diputada al Parlament, Maria Antònia Batlle. Jordi Martínez i Puig Martínez va ser regidor i tinent d’alcalde de 2011 a 2015, amb l’alcalde Romà Codina. L'alcaldable considera que “Lloret de Mar ha de recuperar l’empenta, la il·lusió i obrir una nova etapa, amb nous reptes i objectius”. I, durant l'assamblea, va afegir: “Hem de pensar en el present, però també definir on volem ser d’aquí a vuit anys. I ho hem de fer junts”. Una vegada presentada la precandidatura, comença un termini de set dies de recollida d’avals. Posteriorment, la Comissió Municipal Territorial elevarà la proposta de candidatura a l’assemblea, que l’haurà de ratificar.