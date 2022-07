«A més de menjar per a vostè, està menjant per als seus bacteris»

L’alimentació probiòtica és la que està pensada per a preservar l’hàbitat i les condicions de vida dels microorganismes beneficiosos per al nostre sistema digestiu. Nerea Zorokiain és autora de «La Cocina probiótica», on ensenya a menjar bé i inclou receptes probiòtiques

Pensava que algú del País Basc seria només de menjar xuletons.

He, he, tenim també una part de la gastronomia, especialment a Navarra, de molta quantitat de verdures. Tot i que ens agraden els xuletons, crec que els reis de la nostra alimentació són els vegetals.

Em fa una mica de por saber que tinc bestioles a dins meu.

A la majoria de la gent el sorprèn saber-ho, perquè vivim en una cultura antibacteriana i antibestioles. En realitat tots els éssers vivim en simbiosi amb els microbis, no hi ha res cent per cent asèptic. Excepte alguns espais concrets, tota la resta està ple de microorganismes.

I, a sobre, resulta que haig de tractar bé aquestes bestioles que tinc a dins?

Quan menja, ha de pensar que a més de menjar per a vostè, menja per als seus bacteris. S‘alimenta doblement. Si no els serveix el menjar que a ells els agrada, deixaran de créixer les bones i començaran a créixer les que podrien causar patologies. Aquest és el problema actual.

Quin?

Com que mengem desequilibrat, al final es veu afectada la nostra microbiota creixen les bestioles que ens generaran més malestar que benestar.

Si les meves bestioles estan contentes, millor per mi?

Si les seves bestioles estan contentes, tindrà millor salut. No només física, ja que la microbiota està directament relacionada amb les nostres emocions i la nostra ment. Serà una persona més desperta, i sobretot, tindrà menys possibilitats de patir certes patologies relacionades amb els sistemes immunitari i digestiu.

Què és el que mai no hauríem de menjar?

Aliments ultraprocessats, de cap aliment ultraprocessat podem dir que és saludable. Els hauríem d’eliminar de la dieta.

Què ha esmorzat?

Un iogurt de soja -podria ser de llet de cabra fermentada de forma natural-, li he posat una mica de fruita, uns pocs fruits secs i unes llavors de cacau.

I el croissant?

El croissant l’hauríem de deixar per a moments puntuals, només per a celebracions (riu).

Digui’m que la cervesa, que és llevat fermentat, va bé per la microbiota

Si està fermentada de forma natural, sí. De tota manera, té alcohol, així que se n’ha de prendre poca.

Què me’n diu de la carn?

Primer de tot, la qualitat de la carn que tenim avui, és bastant nefasta. Els animals viuen com viuen, i la carn es produeix de forma industrial. A banda, està demostrat que la carn processada és una font de patologies. I finalment, la quantitat: tot pot ser perjudicial, fins i tot l’aigua, depenent de la quantitat que en prenem. La carn està bé en les quantitats adequades, segons la nostra fisonomia

Aquells tiberis que feia l’OTAN a Madrid eren probiòtics?

(Riu) Em penso que aquests mengen força malament. Per les decisions que prenen, diria que tenen la microbiota força perjudicada

Veu els programes de cuina que fan a la TV?

Molt poc. No m’interessen, és cuina molt comercial, plena de sucres i greixos, etc. A mi m’interessa la cuina per a nodrir-nos, no perquè es llueixi el cuiner.