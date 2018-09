Les sèries d'Apple no inclouran escenes de sexe ni de violència gratuïta

El mes de març de l'any vinent, Apple entrarà en el mercat de l' streaming amb el seu propi servei de continguts. Per aquest motiu, el gegant de l'electrònica fa temps que ha posat en marxa la producció de diverses sèries de producció pròpia. No obstant això, la companyia, ara dirigida per Tim Cook, es vol diferenciar clarament dels seus grans rivals, i per aquest motiu ha signat un compromís ètic: cap de les seves produccions inclouran escenes de sexe o violència gratuïta. Segons informa Formula TV, Apple ja treballa en diversos títols per oferir un catàleg de qualitat des del principi.