La sèrie «Merlí» tindrà un «spin-off» de la mà de Movistar + i TV3

Movistar+ i TV3 han tancat un acord que permetrà la continuïtat de Merlí, i es garantirà així una nova vida per a la sèrie d'èxit, que es podrà seguir en exclusiva a la plataforma a partir de finals del 2019. TV3 l'oferirà un any després de la seva estrena. L' spin-off de la ficció, titulat Merlí: Sapere Aude, arrenca uns mesos després de la mort de Merlí, quan Pol Rubio inicia els seus estudis a la Facultat de Filosofia. De fet, la sèrie tindrà com a protagonista en Pol (Carlos Cuevas), l'alumne preferit de Merlí. Héctor Lozano, creador de la sèrie, seguirà al capdavant del projecte. Aquesta serà la primera producció original Movistar que es gravarà en català.

Merlí, un dels últims grans èxits de ficció de la televisió catalana, va ser creada i produïda per la productora Veranda TV. Les seves tres temporades van ser emeses amb gran èxit per TV3 en horari de prime time, amb quotes de pantalla de més del 22%. Seguint amb la idea original, la nova producció es proposa mantenir els seus principals trets característics.

La ficció comptarà d'aquesta manera amb el mateix equip creatiu i tècnic de les temporades anteriors, de manera que es garantirà el segell Merlí que tant va agradar als seguidors de la sèrie original. «Després d'un any sense escriure Merlí, el trobava a faltar. Per aquesta raó vaig acceptar l'entusiasta proposta de Movistar demanant-me més Merlí», ha destacat l'autor.