Les noves aventures de «Rick & Morty» arribaran el pròxim novembre

Rick & Morty tornarà amb noves aventures el pròxim mes de novembre, amb la seva quarta temporada. La notícia es va donar a conèixer oficialment als Upfront 2019, l'esdeveniment organitzat per WarnerMedia, on la companyia va compartir un vídeo protagonitzat pels dos personatges que donen nom a la sèrie. Els nous episodis de la sèrie d'animació arribaran més de dos anys després de l'estrena de la tercera temporada, l'octubre de 2017. No obstant això, ara fa tot just un any, els creadors de la ficció d'Adult Swim ja van anunciar que Rick & Morty havia renovat per setanta episodis més.