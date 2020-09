Manel Fuentes cobrirà la baixa de Roberto Leal a «Pasapalabra»

El presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, va donar positiu en coronavirus mentre gaudia de les seves vacances, motiu pel qual el seu company Manel Fuentes es posarà al capdavant del concurs d'Antena 3. «Als que m'esteu preguntant, us explico que mentre era a casa de vacances, he donat positiu en covid-19. Estic molt bé. Vaig tenir símptomes lleus i m'estic recuperant. Quan passi la quarantena tornaré a la càrrega. No us preocupeu, Pasapalabra segueix on fire», va explicar Leal a través del seu compte de Twitter. El presentador va anunciar que serà el seu company Manel Fuentes, conductor de l'espai musical Tu cara me suena, l'encarregat de conduir l'espai fins que torni. «Gràcies, Manel! Molts ànims a tots els que esteu passant també per aquesta situació. Força!», va comentar el presentador.

Leal es va incorporar a Atresmedia TV el passat mes d'abril per conduir el concurs , que s'emet a les tardes a Antena 3. Nascut a Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Leal és periodista i presentador de televisió. Llicenciat per la Universitat de Sevilla, ha estat reporter i conductor del programa España Directo de TVE, col·laborador de Cada Dia a Antena 3, i copresentador de l'espai 3D.

Els seus últims projectes en televisió han estat la conducció de España directo, passant de ser reporter a presentador, les últimes edicions d' Operación Triunfo o Vaya Crack.