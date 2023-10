La manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) a Barcelona aquest diumenge contra l'amnistia i l'autodeterminació ha reunit 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 300.000 segons l'organització. Sota el lema 'No en el meu nom', la marxa ha transitat pel passeig de Gràcia en direcció a la Gran Via. La manifestació ha comptat amb la presència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; del de Vox, Santiago Abascal; de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompanyada de pràcticament tot el seu govern; i de dirigents de Cs. "Puigdemont, a presó" és el crit que més ressona entre el públic.