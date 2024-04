Protecció Civil manté l’alerta INUNCAT per pluja intensa a les comarques gironines aquest diumenge

Protecció Civil manté l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per aquest dissabte i fins diumenge al matí, ja que es podrien superar acumulacions d’aigua superiors als 100 litres per metre quadrat en 24 hores a les comarques del Pirineu nord-oest i central i Prepirineu, en especial a l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. El llindar se superarà a les cotes més elevades, on fins i tot hi pot nevar per sobre dels 1.800 metres. Per altra banda, es preveu intensitat de pluja superior als 20 litres per metre quadrat en mitja hora, amb tempesta i calamarsa o pedra, començant per l’oest del país i cap a l’est entre avui i demà.

Totes les comarques gironines estan en alerta aquest diumenge per intensitat de pluja que podria superar els 20 mm en 30 minuts. De les sis del matí fins les sis de la tarda hi haurà risc moderat d'intensitat de xàfecs.

Protecció Civil avisa que aquestes pluges poden comportar augments sobtats de rius i rieres.

Per ara, s’han acumulat 80,9 litres a Espot, 68,6 a Salòria, 39,6 a Raimat, 37,8 a Tremp o 32,3 a la Pobla de Segur.