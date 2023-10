En Francesc Molins fa 12 anys que va posar en marxa Alpines les Feixes, una granja de cabres lleteres al Moianès. Fart de l'"excés de burocràcia" i de les "coaccions i amenaces", ha decidit declarar-se insubmís davant el Departament d'Acció Climàtica. "Ens tracten molt injustament, gairebé com a terroristes. Estem fiscalitzats pel nostre propi departament i això és molt trist", denuncia a l'ACN. Aclareix, quan tingui una inspecció, si detecta "qualsevol paraula fora de lloc" convidarà l'inspector a marxar. Es nega, a més, a fer paperassa "innecessària i duplicada". Per la seva banda, Acció Climàtica diu que les inspeccions es fan per "salut pública" i alerta que la insubmissió "pot posar en perill la seva explotació i les granges veïnes".