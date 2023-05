Una setantena de persones han participat aquest diumenge al matí a Vilafant en una caminada reivindicativa en contra de la variant que hi ha projectada al municipi. Denuncien "indefensió" per una carretera que consideren "innecessària". El coordinador territorial de la Unió de Pagesos a Girona, Narcís Poch, detalla que "la variant de Vilafant a Borrassà és desproporcionada perquè hi ha altres carreteres per anar als mateixos destins". La caminada ha permès veure les zones agrícoles que afectarà si el projecte s'acaba tirant endavant i l'afectació que tindrà pels camps d'oliveres i el bosc de ribera del riu Manol.