Dagoll Dagom ha presentat aquest divendres el repartiment de la nova i última reposició de l'icònic musical 'Mar i Cel' que tornarà el setembre al Teatre Victòria de Barcelona. Jordi Garreta, com a Saïd, i Alèxia Pascual, com a Blanca, encapçalaran el repartiment del nou muntatge que estarà dirigit per Anna Rosa Cisquella i Miquel Periel. L'equip es completarà amb els actors Abel García, Albert Gràcia, Berta Luna o Xavi Fernández. La nova producció suposarà el comiat definitiu de Dagoll Dagom dels escenaris després de 50 anys de carrera. Precisament, la companyia ha anunciat la celebració d'una gala en el marc del Festival Grec 2024 amb la representació de les escenes i cançons més emblemàtiques, una exposició i un catàleg commemoratiu.