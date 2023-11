El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha traslladat al papa Francesc l'esforç que la Generalitat està duent a terme per combatre les desigualtats a Catalunya. El pontífex ha rebut Aragonès aquest dilluns en audiència privada al Vaticà, on han abordat altres problemàtiques internacionals com el conflicte entre Israel i Palestina. Aragonès també li ha compartit el calendari d'actes previstos per commemorar el mil·lenari de Montserrat i s'ha posat a la seva disposició per si vol ser-hi present, fet que dependrà de l'agenda papal. Just després de la trobada, el Papa ha hagut de renunciar a la lectura d'un discurs per motius de salut, sense que això hagi afectat la reunió amb Aragonès.