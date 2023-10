Jordi Pujol ha afirmat aquest dimecres que Catalunya no ha de caure en la "candidesa" pel que fa a les negociacions que els partits independentistes mantenen ara amb el PSOE i Sumar per a la investidura de Pedro Sánchez. En una entrevista a 'El Nacional', l'expresident de la Generalitat reflexiona en veu alta a l'entorn de la mateixa qüestió: "Hem de ser en certs aspectes de vegades una mica exigents, hem de ser capaços de ser exigents". Pujol puntualitza que això "no reclama recórrer a cap mena de violència", diu que sempre s'hi ha mostrat "contrari", però sí "reclama que el conjunt de Catalunya i les forces polítiques catalanes siguin capaces de defensar", sobretot, "la identitat del país".