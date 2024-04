A Catalunya hi ha 521 municipis obligats a tenir un Pla d'Actuació Municipal (PAM) per inundacions, però sis de cada deu el tenen caducat o no l'han tingut mai, cas de ciutats com Badalona, Montcada i Reixac, Vilassar de Mar i Castelló d'Empúries. Les inundacions són el principal risc natural a Catalunya, amb un historial d'episodis d'origen fluvial, pluvial i marítim amb importants danys materials i humans. Un total de 1.300 km2, el 4% del territori, són zones inundables fluvials on viu el 9% de la població. Pel que fa a les inundacions pluvials, els canvis detectats darrerament en la pluviometria han portat a revisar els avisos d'intensitat de l'Inuncat per adaptar-los als fenòmens violents cada cop més habituals i "difícils de preveure".