Saúl García, a punt de fer les maletes cap a Mallorca

Per entrar, cal deixar sortir. I si ahir el Girona anunciava l´arribada de dos carrilers d´una sola tacada, és evident que per evitar un overbooking en aquesta posició cal obrir la porta per alleugerir una mica la plantilla. Mentre que Maffeo competirà amb Cifuentes per un lloc a la dreta; que Angeliño pugnarà amb Aday a l´esquerra; i que Coris es pot adaptar perfectament a totes dues ales, és evident que a Saúl García li serà encara més complicat jugar. Molt més que ho ha tingut fins ara. El de Vioño no ha acabat de convèncer Machín, ha jugat molt menys del que esperava i el club ha optat per la seva sortida. El seu destí, si res es torça, serà el Mallorca.

Després del fitxatge frustrat d´Álex Menéndez, el Girona va apostar per Saúl García com a ­carriler esquerrà. A l´hora de la veritat, el càntabre ha quedat rellevat a un segon (o fins i tot tercer) pla. A la lliga només ha jugat 201 minuts repartits en 6 partits (2 d´ells com a titular), a banda de 90 minuts a la Copa, mentre que Aday i Coris li han passat per davant. Ara, amb Angeliño a la plantilla, Saúl ho té encara molt més difícil. L´acord de cessió amb el Deportivo de la Corunya és fins al 30 de juny del 2017, però no hi haurà cap problema perquè catalans i gallecs arribin a una entesa i donar per liquidat el contracte abans d´hora. Tot i que més d´un equip ha preguntat per la seva situació, el destí del càntabre sembla que serà el Mallorca.

Els balears, immersos en una mala ratxa de resultats i tercers per la cua a tres punts de la permanència, busquen reforços en aquest mercat d´hivern. Una de les posicions més coixes de la plantilla és, precisament el lateral esquerre, on el tècnic Javier Olaizola només disposa del cambrilenc Joan Oriol. Saúl García aportaria competència a la recerca d´aquells minuts que durant aquests mesos no ha tingut a Montilivi.