Festa apoteòsica a Montilivi per celebrar la Champions

Eren les 20.31h quan el canari Hernández Hernàndez ha xiulat el final del partit. I s'ha desfermat la festa a l'estadi per celebrar el bitllet per la Champions. No s'ha mogut ningú del seient, l'afició ha cantat l'himne a cappella i a la gespa els jugadors no podien contenir l'emoció. Després de l'himne del club ha sonat el de la Champions amb milers de mòbils registrant el moment.