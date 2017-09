Millor guanyar però sobretot és molt important no perdre

S'enfronten avui al Municipal de Butarque dos equips que venen de perdre els dos últims partits de lliga. L'equip madrileny va començar amb dues victòries seguides a l'inici del campionat però acumula les derrotes de divendres passat al camp de l'Eibar i la de l'últim partit a casa, on va caure derrotat en el derbi madrileny contra el Getafe. En l'aspecte psicològic convé al Girona poder tornar a jugar de seguida després de la derrota d'aquest diumenge a Montilivi. Físicament els futbolistes gironins poden acusar l'esforç ja que hauran disposat de molts pocs dies de descans, tot i així els va bé deixar enrere el partir del Sevilla per centrar-se en què cal millorar per guanyar aquest vespre al Deportivo Leganés.



Equip molt treballat. Asier Garitano està complint la seva cinquena temporada al capdavant de l'equip. L'entrenador basc va agafar les regnes del Leganés quan estava a Segona Divisió B, després d'aconseguir l'ascens a la categoria de plata en la seva primera temporada, el juny del 2016 va pujar amb el conjunt madrileny per primera vegada a la seva història a Primera Divisió. Es tracta d'un entrenador format des de baix i que a base de treball s'està fent un nom a la màxima categoria del futbol espanyol. El seu plantejament es basa molt a buscar el treball col·lectiu de tot el grup, disposa d'un conjunt ben preparat físicament, li agrada tenir sempre l'equip ordenat i jugar amb la defensa avançada per estar a punt per poder pressionar la sortida del joc del seu adversari. Normalment el seu sistema de joc habitual és el 4-2-3-1 o bé el 4-1-4-1 segons si opta per jugar amb un sol pivot per davant dels centrals o bé amb dos. En alguna ocasió també ha jugat amb una defensa de cinc futbolistes, quatre jugadors al mig camp i un sol davanter centre. Caldrà veure si contra el Girona continuarà amb el seu sistema habitual o bé buscarà alguna variant en el joc. Avui el Girona es trobarà amb un equip que l'obligarà a realitzar un treball exigent en tots els aspectes, els dos equips són conscients que el partit els pot servir per canviar dinàmiques i voldran donar el màxim per poder guanyar en una jornada en la que tots dos es veuen amb capacitat d'endur-se els tres punts.



A tenir en compte. El Leganés ha guanyat els dos partits per la mínima, és un equip que defensa amb ordre i que només ha encaixat tres gols. Igual que li passa al Girona també té problemes alhora de finalitzar, els dos equips han fet tres gols en aquests quatre partits. A la porteria s'ha consolidat l'ex porter de l'Sporting de Gijón Ivan Cuellar, com a líder de tota la línia defensiva es manté el central Martin Mantovani, jugador amb molta experiència i que caldrà vigilar en les accions d'estratègia. Amb el dubte si l'entrenador local voldrà fer rotacions en el lateral esquerra caldrà veure si continua Diego Rico, futbolista que fins ara ha jugat tots el partits. Rubén Pérez al mig camp donarà l'equilibri defensiu com a pivot i caldrà esperar per veure si el gironí Gerard Gumbau podrà disposar de minuts. A les bandes i com a jugadors d'enllaç Asier Garitano disposa de jugadors de perfils diferents, de fet és on ha fet més rotacions, destaca en aquesta posició l'ex-jugador de l'Athlètic de Bilbao Javier Eraso, un dels futbolistes on els pepineros tenen dipositades moltes esperances i que caldrà controlar sobretot si arriba des de segona línia. A la davantera, tot i que només porta un gol en els primers quatre partits i jugant tots els minuts possibles, el més normal és que torni a jugar Miguel Angel Guerrero.



Cal millorar. L'equip ha de mantenir el treball col·lectiu, repartir esforços en totes les línies, tornar a fer una despesa física important, jugar a un ritme alt de pressió i intensitat. És necessari mantenir la concentració durant els noranta minuts, per tan si s'està bé físicament també s'estarà bé mentalment, en partits tan igualats no es poden cometre errades. Avui serà més important que mai poder avançar-se al marcador per aprofitar la confiança que pot representar en l'aspecte psicològic. Cal augmentar el nivell en la fase ofensiva, els jugadors han de connectar molt millor entre ells i sobretot en les zones de finalització. La qualitat individual agafa molta rellevància ja que avui aquest aspecte estarà molt més igualat que no en els partits anteriors.



Repartir esforços. És molt important que el cos tècnic estigui encertat en l'elecció dels jugadors que poden donar més rendiment en el partit d'avui. Tot i ser futbolistes de màxim nivell a aquestes alçades de temporada no tots estan preparats per poder competir cada tres dies. El Girona és un dels equips que ha jugat aquestes primeres quatre jornades de lliga amb un onze quasi bé calcat. Pablo Machín no ha fet rotacions, la majoria de futbolistes porten molts minuts acumulats a les seves cames pel que portem de temporada i aquesta setmana és molt dura. Caldrà veure si l'entrenador té previst poder donar descans a alguns dels més habituals, sobretot a jugadors del mig camp. Avui seria perfecte poder guanyar però també molt important no perdre, l'equip no especula mai, sempre surt molt fort, va a buscar al seu adversari i fa el màxim cada jornada per poder emportar-se els tres punts. Cal sortir amb aquesta mentalitat, és la única manera de poder posar al Leganés contra les cordes, obligar-los a fer un mal partit i intentar controlar tots els aspectes del joc. De totes formes en cas que no sigui possible guanyar l'enfrontament cal saber competir, tenir el cap clar i la paciència necessària per com a mínim anar sumant.