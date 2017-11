L'última gira de Barbra Streisand es podrà veure a Netflix el pròxim 22 de novembre

El pròxim 22 de novembre Netflix estrenarà en exclusiva un dels concerts que Barbra Streisand va oferir dins de la gira The Music ... The Mem'ries ... The Magic!, amb la qual l'any passat es va acomiadar dels escenaris. En concret, segons ha informat la plataforma en un comunicat, s'emetrà el concert que la mítica cantant va gravar el 5 de desembre de 2016 a Miami, per al qual va comptar amb la col·laboració dels actors Jamie Foxx i Patrick Wilson, i amb qui va interpretar cançons clàssiques com Climb Ev'ry Mountain i Loving You.