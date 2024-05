Cinc platges de la Costa Brava a visitar abans que arribi l'estiu

S'acosta l'estiu i amb ell les platges i cales de la Costa Brava s'ompliran de banyistes i turistes. Ara, abans que això passi, és un bon moment per gaudir d'alguns d'aquests racons que, en època estival, es massificaran. Arribar-hi i trobar un lloc per estendre la tovallola es convertirà en una tasca complicada. Per aquest motiu, la primavera és una bona època per gaudir d'aquests espais.

La següent és una selecció de cinc platges i cales del litoral gironí a visitar abans que arribi l'estiu.

Cala de Sant Francesc | Blanes

Cala de Sant Francesc, a Blanes. / Redacció

La cala de Sant Francesc, a Blanes, és també coneguda com cala Bona. La seva extensió, d'uns 250 metres, la converteixen en un indret molt acollidor, ja que queda enclotada per roques i pins a banda i banda. El seu fons marí, que combina sorra i roques, la fan ideal per observar-hi peixos i altres petites espècies marines. S'hi pot accedir fàcilment a peu des del camí de ronda.

Ubicació de la cala de Sant Francesc

Platja de Sa Conca | Castell-Platja d'Aro

Platja de sa Conca, a Platja d'Aro. / Jordi Geli

Sa Conca, a Castell-Platja d'Aro, és un escenari de pel·lícula... literalment. A finals de la dècada dels 50, la platja va acollir part del rodatge de Simbad y la princesa. Damunt de la seva sorra va tenir lloc la lluita entre Simbad i un monstruós ciclop. A banda d'això, sa Conca és una platja amb una extensió de gairebé mig quilòmetre de llargada i, al seu vessant nord, s'ubica l'anomenada cala dels Eriçons i una pineda on resguardar-se de la calor. És de visita obligada el tram de camí de ronda que neix a sa Conca i que porta fins a la platja de Sant Pol en direcció a Sant Feliu de Guíxols.

Ubicació de la platja de sa Conca

Cala dels Canyers | Palamós

Cala dels Canyers, a Palamós. / Ajuntament de Palamós

El difícil accés a la cala dels Canyers, a Palamós, la converteixen en un espai únic. Per arribar a aquesta diminuta cala s'ha de caminar una bona estona pel camí de ronda (GR-92) i, posteriorment, baixar una pila de graons. Però, l'esforç, recompensa. Pins, roques, aigües cristal·lines i penya-segats formen aquesta minúscula cala on la natura és la gran protagonista.

Ubicació de la cala dels Canyers

Platja del Port Bo | Calella de Palafrugell

Platja del Port Bo, a Calella de Palafrugell. / Redacció

La del Port Bo, a Calella de Palafrugell, és una platja urbana immortalitzada milers de cops en fotografies a les xarxes socials. El conjunt format per les voltes dels edificis, les petites embarcacions de pesca damunt la sorra i els esculls rocosos, creen una postal molt fotogènica. A més, és un espai amb banda sonora pròpia, ja que cada temporada acull la popular cantada d'havaneres.

Ubicació de la platja del Port Bo

Cala Tamariua | El Port de la Selva

Cala Tamariua, al Port de la Selva. / Redacció

La cala Tamariua, a El Port de la Selva, té una personalitat salvatge i feréstega, fruit de l'entorn on s'ubica: el Cap de Creus. Els seus còdols grisos contrasten amb el blau cristal·lí de les seves aigües. És un bon lloc on sentir la tramuntana que tant caracteritza el nord de la Costa Brava. La seva situació i accés l'han convertit en un lloc freqüentat pel públic naturista.

Ubicació de cala Tamariua